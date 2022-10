2. Fußball-Liga : Hansa entschuldigt sich bei Terrence Boyd

Kaiserslautern/Rostock 1. FC Kaiserslautern gewinnt nach sieben sieglosen Spielen in Folge mit 2:0 bei Hansa Rostock. Doppeltorschütze Boyd wird rassistisch beleidigt.

Von Mirko Reuther

Mit seinem Doppelpack war Terrence Boyd der Mann des Tages beim 2:0 (0:0)-Sieg des 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend im Spiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Hansa Rostock. Trotzdem wird die Partie dem 31-Jährigen nicht uneingeschränkt positiv in Erinnerung bleiben. Denn nach seinem zweiten Treffer wurde der Deutsch-Amerikaner von einer Person aus dem Hansa-Block laut rassistisch beleidigt, was auch in der Sky-Übertragung zu hören ist.

Der FC Hansa hat sich bei Boyd entschuldigt. „Vielen Dank dafür und ich habe ihm gesagt, bei der Fangewalt kann es immer mal sein, dass vereinzelt Mensche/Aktionen dabei sind, die nicht für die Werte des Clubs stehen“, schrieb Boyd am Samstagabend bei Twitter nach einem Anruf von Rostocks Vorstandschef Robert Marien. „Es ist immer einfacher zu zerstören als aufzubauen. Sowas ist schwer zu verhindern bei Tausenden Besuchern und kann überall passieren. Für mich ist die Sache damit gegessen und ich wünsche Hansa Rostock weiterhin alles Gute“, ergänzte Boyd.

Er hatte sein Team im Ostseestadion in der 67. Minute in Führung gebracht, profitierte dabei aber von einem Patzer des bis dahin starken Hansa-Schlussmanns Markus Kolke, dem ein eher unplatzierter Kofball Boyds durch die Hosenträger gerutscht war. In der 82. Minute machte der FCK-Stürmer nach einem Konter dann alles klar. Er traf mit einem platzierten Flachschuss in die linke Ecke. Es war bereits Boyds siebter Saisontreffer. Mehr hat nur Steven Skrzybski von Holstein Kiel (9) auf dem Konto.

Insbesondere in der Anfangsphase hatte der FCK bei den personell gebeutelten Rostockern (zehn Ausfälle) aber große Probleme gehabt. „Hansa war brutal weit vorne drauf, sie sind extrem hoch, extrem scharf angelaufen. Sie haben uns kaum zum Atmen kommen lassen, geschweige denn eine Ballstafette über drei, vier Stationen spielen lassen. Wir hatten Riesenprobleme und in der einen oder anderen Situation auch Glück“, sagte Lauterns Trainer Dirk Schuster.

Nach rund 25 Minuten kam seine Mannschaft besser in die Partie, verzeichnete durch Kenny Redondo (31.) die bis dahin größte Chance der Partie. Nach dem Seitenwechsel verlief die Begegnung weitestgehend offen, der effizientere FCK hatte das bessere Ende für sich.

Für die Roten Teufel war der Erfolg in Rostock der erste Sieg nach zuvor sieben Spielen ohne „Dreier“ (sechs Remis). Dementsprechend groß war die Erleichterung Schusters, dass sein Team das Spiel „nach dem 2:0 relativ abgerotzt nach Hause gefahren“ hatte. Er freute sich, „dass wir nach langer Leidenszeit mal wieder gewonnen haben.“

Und Doppelpacker Boyd meinte: „Wir wussten, dass es echt ruppig wird. Die ersten 20 Minuten fehlten uns ein wenig die ‚Cojones‘. Wir haben uns aber zum Glück mal kein Gegentor vor der Pause gefangen, uns in der Halbzeit gesammelt und dann mutiger gespielt.“ Für das „Gesamtziel Klassenerhalt“ sei der Sieg an der Ostsee „sehr wichtig“ gewesen, fand der Stürmer. „Deshalb ist es heute alles in allem supi“. Mit Ausnahme von der rassistischen Beleidigung eines Rostocker Anhängers natürlich.

Der FCK bestreitet sein nächstes Spiel am kommenden Samstag um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg.