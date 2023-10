2. Fußball-Bundesliga Der 1. FC Kaiserslautern ist Tabellenführer

Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze erobert. Die Roten Teufel setzten sich am Freitagabend zum Auftakt des 9. Spieltages im Topspiel gegen Hannover 96 mit 3:1 (1:1) durch – weil zeitgleich Fortuna Düsseldorf gegen den VfL Osnabrück nicht über ein 1:1 (0:0) hinauskam, steht Kaiserslautern nun mit 17 Zählern auf Rang eins. Am Samstag können der FC St. Pauli und der Hamburger SV (jeweils 16) aber wieder vorbeiziehen. Für den FCK war es der vierte Heimsieg in Folge und das siebte Spiel in Serie ohne Niederlage.