1. Fußball-Bundesliga Fußball-Feiertag am Betzenberg

In der ersten Halbzeit hatten sich beide Teams in einem intensiven, guten – aber chancenarmen Spiel weitestgehend neutralisiert. Die einzige größere Torgelegenheit für den FCK hatte de Préville, der in der 23. Minute aus halbrechter Position an HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes scheiterte. Auf der anderen Seite rauschte kurz vor der Pause ein Schuss von Hamburgs Anssi Suhonen knapp über den Kasten der Pfälzer (44.). Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie Fahrt auf. Und die Roten Teufel hatten zunächst Vorteile. Zimmer (53.) und Zolinski (54.) verpassten das 1:0 für die Pfälzer, ehe dann der HSV an der Führung schnupperte. Erst scheiterte der ehemalige Lauterer Robert Glatzel knapp mit einem Kopfball (57.). Dann titschte ein Schuss von Miro Muheim auf die Oberkante der Latte des FCK-Gehäuses (65.). Eine Minute später brachte Dirk Schuster Torjäger Boyd – und wechselte damit den Beginn des Fußball-Feiertags am Betzenberg ein.