2. Fußball-Bundesliga Betze-Wahnsinn in der Nachspielzeit

Die beiden späten Treffer waren aber nicht die einzige verrückte Begebenheit beim Wahnsinn in der Nachspielzeit. Denn in der 92. Minute hätten wohl nicht einmal die optimistischsten Anhänger der Roten Teufel noch einen Pfifferling auf ihre Mannschaft verwettet. Da führte Heidenheim nicht nur 2:0, sondern Gästespieler Tim Kleindienst trat auch noch zum Elfmeter für den FCH an. Doch Kleindienst setzte den Ball an den Pfosten – die Initialzündung für die späte Lauterer Aufholjagd. „Das Spiel war eigentlich weg, Heidenheim muss mit dem Elfmeter das 3:0 machen. Danach haben wir uns gesagt, dass wir nochmal Alles oder Nichts spielen“, sagte Philipp Hercher später. „Dann so zurückzukommen, ist wahrscheinlich nur am Betzenberg möglich. Es war eine riesige Mannschaftsleistung.“