Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Erleichterung nach großem Spektakel

Vor knapp 16 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke, darunter rund 1500 aus der Pfalz, kam der FCK gut in die Partie. Noch keine Minute war gespielt, als der für den erkrankten Marlon Ritter in die Startelf gerückte Kenny Redondo links am Pfosten vorbei köpfte. Hoch her ging es dann zwischen der 15. und 17. Minute. Zunächst holte Grill FCK-Offensivmann Richmond Tachie im Strafraum von den Beinen. Schiedsrichter Daniel Schlager entschied auf Strafstoß. Grill machte seinen Fehler aber gleich wieder wett: Erst klärte er den schlecht platzierten Schuss von Kevin Kraus, dann entschärfte er auch noch den Nachschuss des Innenverteidigers. Im Gegenzug schlugen dann überraschend die Hausherren zu: Erik Engelhardt drosch eine Vorlage von Jannes Wulff volley in den FCK-Kasten – 1:0 für den VfL (17.).