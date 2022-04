Fußball-Dritte Liga : Fans puschen FCK Richtung 2. Liga

Zusammenhalt: Im Schneetreiben von Würzbug haben die Roten Teufel mit einem 2:1-Sieg einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg getan. Doch ein Patzer reicht und der Dritte Braunschweig könnte den FCK wieder überholen. Deshalb müssen die Roten Teufel auch am Samstag auf dem Betzenberg gegen Saarbrücken punkten. Die Partie ist seit Tagen ausverkauft. Foto: Imago Images Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Harald Bremes

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern überzeugt weiter im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga. Auch mit Unterstützung seiner reisefreudigen Anhänger. Das Derby gegen Saarbrücken ist ausverkauft – fast 47 000 werden ins Fritz-Walter-Stadion kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Euphorie rund um den 1. FC Kaiserslautern wird immer größer. Der 2:1 (1:0)-Sieg bei den Würzburger Kickers am Freitagabend in der 3. Fußball-Liga war für den Aufstiegsaspiranten auf dem Papier zwar ein Auswärtsspiel. Die mehr als 4000 mitgereisten FCK-Anhänger unter den insgesamt 6471 Zuschauern hatten aber für eine gefühlte Heimspielatmosphäre gesorgt. „Was unsere Fans hier abgezogen haben, das war einfach unfassbar. Auch ich hatte teilweise Gänsehaut bei dieser Stimmung heute“, sagte Trainer Marco Antwerpen.

Durch den 17. Saisonsieg hat der Tabellenzweite mit 60 Punkten weiter gute Chancen auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Es zeichnet sich aber ein nervenaufreibender Zweikampf um Platz zwei mit Eintracht Braunschweig ab. Die Niedersachsen gewannen am Samstag mit 1:0 beim SV Wehen Wiesbaden und liegen weiter nur zwei Zähler hinter Lautern. Sowohl die Eintracht als auch der FCK haben noch vier Partien zu absolvieren. Weil sich Mannheim und Saarbrücken beim torlosen Remis im Südwest-Derby gegenseitig die Punkte wegnahmen, ist nun der TSV 1860 München ärgster Verfolger von Braunschweig und Kaiserslautern. Die Münchner gewannen am Sonntag nur knapp mit 2:1 beim SC Freiburg II, der sich in der Partie zwei Platzverweise einhandelte. München ist mit 52 Punkten Vierter und hat wie Mannheim und Saarbrücken ein Spiel weniger ausgetragen als der FCK. Auch der VfL Osnabrück ist noch nicht aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden. Der VfL, der am Montag den SC Verl zum Heimspiel empfängt, ist mit 48 Punkten zwar aktuell nur Siebter, hat aber erst 29 Partien bestritten – also sogar drei weniger als Kaiserslautern.

Die Stimmung in Würzburg war nach dem Sieg durch Tore von Mike Wunderlich und Terrence Boyd bei den Roten Teufeln blendend, dürfte aber nur ein ganz kleiner Vorgeschmack auf das gewesen sein, was die Pfälzer am Ostersonntag (14 Uhr) erwartet, wenn der 1. FC Saarbrücken zum Derby im Fritz-Walter-Stadion gastiert. Die Partie ist seit Tagen ausverkauft, es werden 46 895 Zuschauer erwartet.

„Das ist riesig. Die Fans freuen sich darauf, wir als Mannschaft freuen uns auch darauf. Das wird ein Fußballfest. Wir wollen dementsprechend auftreten und die drei Punkte zuhause behalten“, sagte Abwehrspieler Kevin Kraus.

Winter-Neuzugang Terrence Boyd, der in Würzburg in seinem neunten Spiel für Kaiserslautern bereits zum siebten Mal traf, formulierte seine Vorfreude so: „Ich habe mir vorgestellt, wie es sein wird, auf einem ausverkauften Betzenberg zu spielen. Das macht einen stolz.“ Gleichzeitig habe die Mannschaft den Druck, das Derby zu gewinnen und die Fans zu belohnen. „Es geht in Derbys nicht unbedingt um Tabellenplätze, sondern um Kampf und Emotionen und darum, alles rauszufeuern.“ Boyd war in Würzburg neben Routinier Mike Wunderlich (36) der Mann des Tages. Die beiden hatten den Treffer des anderen jeweils vorbereitet.