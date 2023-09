2. Fußball-Bundesliga Kaiserslautern pirscht sich oben ran

So ging es mit der knappen Führung für die Roten Teufel in die Schlussminuten. Die Pfälzer zitterten mächtig – doch in der 83. Minute feierten sie: Ache servierte den Ball für Redondo. Dessen Schuss am Fünfmeter-Raum landete am Pfosten. Doch Redondo bekam das Leder zurück, passte auf Ache – und der schob den Ball zum 3:1 ins Tor. Dabei blieb es. Es war bereits Aches sechster Treffer im siebten Spiel für den FCK. Der Neuzugang von Eintracht Frankfurt sagte nach dem in der zweiten Halbzeit hart erkämpften Erfolg: „Wir haben Vertrauen in die Mannschaft, bekommen immer einen Schub durch die Fans und den Willen zu gewinnen. Das ist momentan ein Mix aus allem.“