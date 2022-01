3. Fußball-Liga : Ein Spitzenspiel vor (fast) leeren Rängen

Nicht nur auf Kapitän Jean Zimmer (Mitte) muss der 1. FC Kaiserslautern am Samstag im Heimspiel gegen den SV Meppen verzichten. Sondern weitestgehend auch auf die Unterstützung seiner Anhänger im Fritz-Walter-Stadion. Nur 500 Zuschauer sind auf dem Betzenberg zugelassen. Foto: imago images/Jan Huebner/Steven Mohr via www.imago-images.de

Kaiserslautern Zum Jahresauftakt empfängt der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga den SV Meppen auf dem Betzenberg. Die Emsländer, die letzte Saison sportlich schon abgestiegen waren, sind das Überraschungsteam der Liga und grüßen von Rang drei. Mit einem Sieg könnte der FCK vorbeiziehen.

(dpa/mire) Die Ausgangslage schien für die Roten Teufel wie gemalt. Drei Heimspiele bestreitet Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern in den kommenden zwei Wochen. Doch den Sturm auf die Aufstiegsränge muss der Tabellensechste vorerst ohne den zwölften Mann angehen. Zumindest zum Jahresauftakt am Samstag um 14 Uhr gegen den SV Meppen sind im Fritz-Walter-Stadion kaum Zuschauer zugelassen (siehe Infobox). Ob das bei den folgenden Spielen auf dem Betzenberg gegen Viktoria Berlin (22. Januar) und den Halleschen FC (29. Januar) anders aussieht, ist fraglich.

„Ich habe immer wieder betont, dass die Unterstützung von unseren Fans extrem wichtig ist. Wir gehen nicht davon aus, dass die ganze Rückrunde ohne Zuschauer gespielt wird. Dementsprechend sind wir angehalten, unsere gute Heimbilanz auszubauen. Da wollen wir gegen Meppen weitermachen“, betonte Trainer Marco Antwerpen am Freitag. Gleich das erste Spiel des Jahres wird für sein Team ein ganz wichtiges. Kaiserslautern ist mit 33 Punkten Sechster, Meppen hat drei Zähler mehr auf dem Konto und steht auf Platz drei. Mit einem Sieg könnte der FCK die Emsländer in der Tabelle überflügeln und im besten Falle Aufstiegsrang zwei erobern. Bei einer Niederlage müssten sich die Pfälzer zunächst wieder hinten anstellen. Dass der FCK als Verlierer vom Platz geht, ist aber – zumindest statistisch – derzeit nicht allzu wahrscheinlich. „Wir haben nur eine der letzten 13 Begegnungen verloren. Wir gehen mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen ins neue Jahr. Das haben wir uns erarbeitet“, sagte Antwerpen, der seinem Team zwei gute Trainingswochen in der Wintervorbereitung bescheinigte: „Wir hatten eine hohe Intensität, haben aber auch taktische Schwerpunkte in die Spielformen integriert. Heute hatten wir viel Spaß im Training. Ich glaube, dass die Spieler richtig Bock auf das Spiel gegen Meppen haben. Das wollen wir zeigen und die Partie gewinnen.“