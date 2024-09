2. Fußball-Bundesliga Kontrastprogramm für Kaiserslautern

Vor dem Angriff des Gegners warnte aber explizit auch Lauterns Trainer Anfang. Und das obwohl der SSV Jahn in dieser Spielzeit noch überhaupt nicht als Tormaschine aufgefallen ist. Insbesondere bei Standardsituationen sei das Schlusslicht dennoch gefährlich, analysierte der Übungsleiter. Und sprach aus eigener Erfahrung. In der vergangenen Saison unterlag er mit seinem ehemaligen Club Dynamo Dresden in der 3. Liga gegen Regensburg mit 0:1 – durch einen Treffer per Standard in der Nachspielzeit. Dass der SSV Jahn die gleiche offensive Wucht aufbringt wie die letzten drei Gegner der Roten Teufel – der HSV, Hannover 96 und Hertha BSC – glaubt Anfang zwar nicht. Dies mache die Aufgabe aber nicht zwangsläufig einfacher. „Es wird ein ganz anderes Spiel. Und alles, was in der Saison vorher war, spielt keine Rolle mehr“, prophezeite Anfang vor der Partie im Jahn-Stadion, bei der rund 2000 FCK-Fans erwartet werden.