Radsport Trofeo-Strecke nach Hochwasserschäden kurzfristig geändert

Die Trofeo gilt als eine der anspruchsvollsten Rundfahrten des Nations-Cups, da alle Etappen herausfordernd sind. Das Rennen für den weltbesten Radsportnachwuchs erstreckt sich über vier Tage und umfasst insgesamt rund 443 Kilometer sowie 3200 Höhenmeter. Die erste Etappe führt wie geplant am Fronleichnamstag über 109 Kilometer von Friedrichsthal nach Neunkirchen. Am zweiten Tag folgt eine Etappe von Volmunster nach Sarreguemines, die sich fast vollständig in Frankreich abspielt. „Dies unterstreicht die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die für die Trofeo wichtig ist,“ betonte Clivot. Am Samstag, 1. Juni, steht am Morgen ein Einzelzeitfahren über neun Kilometer auf dem Programm. Die geplante Passage in Blickweiler durch die Wecklinger Straße ist wegen eines befürchteten Baumbruchs gesperrt und somit unpassierbar. So führt der Weg von Blickweiler direkt zum Zielort Ballweiler. Am Nachmittag folgt eine 94 Kilometer lange Strecke rund um Blieskastel nach Oberwürzbach. Erstmals in der 36-jährigen Geschichte der Rundfahrt ist die Stadt St. Ingbert als Zielort im Programm. Der Start erfolgt in Wolfersheim, das in diesem Jahr seinen 750. Geburtstag feiert. Auch hier mussten die Witterungsbedingungen bei der Streckenplanung berücksichtigt werden. Während die Eingangsstrecke um eine Runde verlängert wurde, entfällt der Aufstieg in Oberwürzbach, da der „Fuhrweg“ wegen eines Erdrutsches nicht befahren werden kann. Das Ziel befindet sich in der Hauptstraße an der Oberwürzbachhalle und wird gegen 19 Uhr erreicht. Den Abschluss bildet die „Königsetappe“ um Gersheim, die größtenteils neu gestaltet wurde. Start und Ziel in Walsheim bleiben unverändert. Danach geht es über fünf Runden durch Seyweiler, Pinningen, Böckweiler, Breitfurt, Bliesdalheim, Herbitzheim und Gersheim und wieder zurück. Nach 128 Kilometern steht der Sieger und Nachfolger des Vorjahresgewinners Louis Leidert (Deutschland) fest.