Kegeln „Kegeln ist mehr als ein Sport“

Die Kegler des KV Dellfeld spielen in der 3. Rheinland-Pfalz-Liga des Deutschen Kegelbunds Classic eine gute Rolle. Die zweite Mannschaft mischt in der 4. Rheinland-Pfalz-Liga Mixed vorne mit. Seit Jahrzehnten ist der 1934 gegründete Verein in der Region eine feste Institution. Auch wegen seiner starken Nachwuchsarbeit. Die KV-Junioren ließen gerade erst in der Jugendrunde in Mutterstadt und Ludwigshafen mit tollen Ergebnissen aufhorchen. Trainiert wird die Kegel-Jugend seit Jahren ehrenamtlich von Jürgen Schlachter, der auch in der ersten KV-Mannschaft zur Kugel greift. Der Pfälzische Merkur hat sich mit dem 61-Jährigen unterhalten: Über die Faszination des Kegelns, darüber, wie sich der Sport verändert hat. Und darüber, wie es dem Verein gelingt, trotz der großen sportlichen und nicht sportlichen Konkurrenz immer wieder Kinder für das Kegeln zu begeistern.