Schwimmen : Von Titeln, Rekorden und Effizienz-Monstern

In der Schwimm-Oper in Wuppertal fanden Ende vergangener Woche die deutschen Kurzbahnmeisterschaften statt. Für Lukas Fritzke und Michael Raje von den Wassersportfreunden Zweibrücken hätten die Titelkämpfe kaum besser laufen können. Foto: imago/Moritz Müller/imago sport

Zweibrücken/Wuppertal Die beiden 16 Jahre alten Schwimmer Lukas Fritzke und Michael Raje von den Wassersportfreunden Zweibrücken haben bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften zahlreiche persönliche Bestzeiten aufgestellt und zusammen sechs Medaillen gewonnen. Drei davon glänzten golden.

Drei deutsche Nachwuchsmeisterschaften, reichlich Edelmetall und noch mehr neue Bestzeiten – das ist die gemeinsame Beute, mit der Lukas Fritzke und Michael Raje von den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Schwimmer aus Wuppertal zurückgekehrt sind. Die beiden 16-Jährigen von den Wassersportfreunden (WSF) Zweibrücken zogen sechs der sieben Medaillen, die die Schwimmstartgemeinschaft (SSG) Saar Max Ritter bei den viertägigen Titelkämpfen gewann, aus dem Becken der „Schwimm-Oper“.

Als Effizienz-Monster betätigte sich Lukas Fritzke. Über drei Strecken trat er in Wuppertal an – und wurde deutscher Nachwuchsmeister über 1500 Meter sowie 400 Meter Freistil – und Nachwuchs-Vizemeister über 200 Meter Freistil. Die größte Freude bescherte ihm die Medaille, die auf dem Papier am wenigsten wert ist – die silberne. Eine knappe Zehntelsekunde blieb Fritzke zwar hinter Jarno Bäschnitt (SG Ruhr). Doch die 1:48,87 Minuten, in der Fritzke die 200 Meter bewältigte, bedeuteten eine neue persönliche Bestzeit – und zwar deutlich. Der 16-Jährige pulverisierte seinen alten Rekord um rund anderthalb Sekunden. „Man schlägt an, sucht auf der Anzeigetafel seine Bahn – und ist dann einfach nur kaputt aber glücklich“, beschreibt Fritzke den Moment, als er das Ergebnis sah. „Die 200 Meter Kraul waren die Strecke, die die Fortschritte, die ich im Training gemacht habe, am deutlichsten gezeigt haben.“

Seine einzige Bestzeit blieb diese Leistung nicht. Auch über die 400 Meter Freistil freute sich Fritzke über einen neuen persönlichen Rekord. Schon seine Vorlaufzeit von 3:54,25 Minuten war so schnell, dass er sich nicht für das Jugendfinale qualifizierte – sondern für das vom Alter unabhängige A-Finale. Und da war der 16-Jährige dann doch ein bisschen nervös, wie er einräumt. Denn einer seiner Konkurrenten war Henning Mühlleitner, Teilnehmer bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, der zudem bei der EM 2018 in Glasgow über eben jene 400-Meter-Freistil-Distanz Bronze gewonnen hatte.

Doch Nervosität schützt vor Bestzeiten nicht. Auf Mühlleitner fehlten Fritzke am Ende zwar knapp sieben Sekunden. Aber in 3:51,21 Minuten Rang fünf im A-Finale einer Deutschen Meisterschaft zu erreichen, ist für einen 16 Jahre alten Schwimmer aller Ehren wert.

Am wenigsten zufrieden war Fritzke mit seiner Leistung über die 1500 Meter Freistil. Auch wenn er dort zum DM-Auftakt am Donnerstag vergangener Woche einen weiteren Sieg landete. Und der fiel souverän aus. Die 15:27,62 Minuten, die der 16-Jährige auf die Bahn brachte, waren zwar keine persönliche Bestzeit, reichten aber um den Zweitplatzierten der Jugendwertung, Jonas Kusche vom SC Chemnitz, um fast zwölf Sekunden zu distanzieren. „Von den Trainingsleistungen hatte ich aber den Eindruck, dass es noch schneller hätte werden können“, sagt der WSF-Schwimmer.

Ein noch größerer Wermutstropfen: Mit seinem stärksten nationalen Konkurrenten des Jahrgangs 2006 konnte er sich nicht messen. Arne Schubert vom SC Magdeburg fehlte. „Ich habe vor der DM noch mit ihm geschrieben. Er war krank, ist gerade erst wieder ins Training eingestiegen. Die DM kam noch zu früh“, berichtet Lukas Fritze. Dessen Fazit nach den Titelkämpfen trotzdem euphorisch ausfiel: „Viel besser hätte es nicht laufen können.“

Exakt dasselbe dachte sich Michael Raje. Der WSF-Schwimmer – wie Fritzke 16 Jahre alt– startete die Titelkämpfe in der Schwimm-Oper mit einem Knall. Die 1:01,13 Minuten, die er im Vorlauf über die 100 Meter Brust auf die Bahn zauberte, waren nicht nur die mit Abstand schnellste Zeit der Junioren, sondern berechtigten ebenfalls zur Teilnahme am A-Finale der „Erwachsenen“. Dort wurde Raje Achter – deutscher Nachwuchsmeister war er damit natürlich trotzdem. „Die Zeit im Vorlauf – einfach mega. Ich habe auf die Anzeigetafel geschaut und erst gedacht: Das kann eigentlich nicht sein. Ich war im Training gut unterwegs und wusste, dass Bestzeiten möglich sind, aber das . . .“, freut sich Raje. Seinen persönlichen Rekord über 100 Meter Brust steigerte er um rund eine Sekunde – und schrammte nur um fünf Hundertstel am deutschen Altersklassenrekord vorbei. Trotzdem will der 16-Jährige seine Leistung realistisch einordnen. „Über 100 Brust waren viele gute Schwimmer in Wuppertal nicht dabei. Dass ich im A-Finale stand, bedeutet also nicht, dass ich jetzt altersübergreifend zu den Top zehn in Deutschland gehöre. Da fehlt noch ein bisschen was – aber ich arbeite daran“, sagt Raje und lacht.

Der Schüler des Helmholtz-Gymnasiums ging noch über vier weitere Strecken an den Start – und stellte in jeder einzelnen eine neue persönliche Bestzeit auf. Besonders stolz ist er auf die über 100 Meter Lagen. Nachdem er im Vorlauf mit 58,14 Sekunden „nur“ als Sechsbester ins Jugendfinale eingezogen war, steigerte er sich dort um fast anderthalb Sekunden (56,75) und wurde deutscher Nachwuchs-Vizemeister. Bronze gewann Raje zudem über die 50 Meter Brust. Im Jugendfinale schwamm er 28,35 Sekunden. Es war das einzige Rennen, bei dem der 16-Jährige der Meinung war, „dass da noch mehr gegangen wäre“. Auch weil seine Vorlaufzeit (28,04) ihm Silber beschert hätte.

Wären die Nachwuchs-Meisterschaften in Jahrgänge unterteilt worden, wäre Raje (Jahrgang 2006) übrigens auch mit den Titeln über 100 Meter Lagen und 50 Meter Brust nach Hause gefahren. Die Schwimmer, die vor ihm landeten, wurden alle 2005 geboren.

Dasselbe war über die 50 Meter Freistil der Fall, in dessen Jugendfinale Raje in 23,17 Sekunden, auf den vierten Platz schwamm. Und ebenso über die 50 Meter Schmetterling. Hier wurde der WSF-Schwimmer im Jugendfinale in 24,85 Sekunden Fünfter. Auch in diesen Rennen landeten ausschließlich ältere Konkurrenten vor Michael Raje.

Dieser freute sich über den kompletten Medaillensatz, den er aus Wuppertal mit nach Hause brachte. Aber auch über das Edelmetall von WSF-Kollege Lukas Fritzke. „Das ist der Vorteil daran, dass ich die kürzeren und er die längeren Distanzen schwimmt. Da konnte ich ihm zuschauen“, erzählt Raje. Und auch Fritzke sagt: „Die gegenseitige Unterstützung ist bei uns groß. Klar freue ich mich für Michael über seine Medaillen.“ Das taten Fritzke und Raje aber auch für einen, der ohne Edelmetall nach Hause fuhr.

Nämlich den jüngsten WSF-Schwimmer Leo Ilias Baumann. Da die Nachwuchswertung alle Altersklassen ab dem Jahrgang 2005 umfasste, konkurrierte Baumann – Jahrgang 2008 – mit Schwimmern, die bis zu drei Jahre älter waren als er. Wäre dies anders gewesen, hätte der junge Schwimmer aus Altheim ebenfalls abgeräumt. Über die 200 Meter Freistil und die 100 Meter Lagen war er schnellster seines Jahrgangs, auch über die 400 Meter Lagen (Jahrgang 2008: Platz 2), die 100 Meter Rücken (Platz drei) und die 200 Meter Lagen (Platz 2) wäre er dort auf dem Treppchen gelandet. „Leo hat gehofft, dass er in ein Jugendfinale reinrutschen kann, das hat zwar nicht geklappt, aber er hat trotzdem starke Leistungen gezeigt“, sagt Fritzke.

Brachte einen kompletten Medaillensatz von der DM mit: Michael Raje von den WSF Zweibrücken. Foto: Schultetus Foto: Annette Schultetus

Der zweifache deutsche Nachwuchsmeister von den WSF Zweibrücken: Lukas Fritzke. Foto: SSB