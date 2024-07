Zweibrücker Jugendfußball-Stadmeisterschaften Ixheimer kommen aus dem Jubeln kaum raus

Nach zwei langen Turniertagen zog Klaus Gehlbach aus dem Ausschuss des Gastgebers SV Ixheim am Sonntagabend ein positives Gesamtfazit der Zweibrücker Fußball-Stadtmeisterschaften der Jugend. „Wir hatten hier im Vorfeld der Stadtmeisterschaften der Aktiven und AH ein fleißiges Team zusammen, das die Organisation und die Helferdienste zwei Tage lang erfolgreich gestemmt hat. Solche Großveranstaltungen sind nur zusammen als Team zu meistern“, sagte der Zweibrücker „Mister Jugendfußball“, der sich bereits seit 1974 für den gelb-schwarzen Nachwuchs an der Römerstraße einsetzt. „Am Samstag hatten wir teilweise etwas Pech mit Regenschauern. Davon ließen sich die Spieler aber nicht abhalten, dennoch mit großem Engagement dem Ball hinterherzulaufen. Am Sonntag war dann das Wetter bestens. Die meisten Zuschauer gab es erwartungsgemäß in den jüngsten Altersklassen, wo die Spieler noch sehr zahlreich von ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern auf den Sportplatz begleitet werden“, ergänzte Gehlbach.