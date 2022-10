Judo : Der Kopf spielt (noch) nicht ganz mit

Der 18 Jahre alte Till Braunbach vom 1. JC Zweibrücken wurde bei der U21-Judo-DM Neunter. Foto: Privat

Frankfurt/Oder Judo: Bei der DM der U21 in Frankfurt/Oder wird der 18 Jahre alte Till Braunbach vom 1. JC Zweibrücken Neunter. Vereinskameradin Joya Blöcher scheidet früh aus.

Mit gemischten Gefühlen sind die beiden Starter des 1. Judoclubs Zweibrücken von den Deutschen U21-Meisterschaften in Frankfurt an der Oder in die Südwestpfalz zurückgekehrt. Für Till Braunbach und Joya Blöcher waren es die ersten nationalen Titelkämpfe in dieser Altersklasse.

„Till war ganz zufrieden, obwohl er sagte, dass er noch hätte weiter kommen können“, berichtet JCZ-Trainer Stephan Hahn. Am Ende reichte es für seinen Schützling bei dessen Debüt zu Rang neun in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Der 18-Jährige hatte in der Hauptrunde seine ersten beiden Kämpfe jeweils vorzeitig gewonnen. „Damit war er schon zufrieden, da er sich durch Angriffstechniken durchgesetzt hat, was nicht immer seine Stärke war“, so Hahn weiter.

Zunächst setzte sich Braunbach gegen Daniel Brunnauer (TSV Teisendorf, Bayern) durch. Nach 3:33 Minuten war der Kampf durch eine Wurftechnik sowie Bestrafungen für den Gegner beendet. Gegen Jan Kessler aus Hamburg stand der JCZ-Kämpfer in der zweiten Runde nur 50 Sekunden auf der Matte, ehe sein Sieg feststand.

Gegen den späteren deutschen Meister Nicolas Kuntze (MTSV Aerzen, Niedersachsen) musste sich der aus Ramstein stammende Braunbach, der mittlerweile am Bundesstützpunkt in Stuttgart trainiert, dann aber vorzeitig nach 1:17 Minuten geschlagen geben.

Trotz der Niederlage gegen den Sieger war Braunbach bis dahin im Soll. Mit seinem anschließenden Auftritt in der Trostrunde haderte der JCZ-Athlet aber etwas. „Da war er ein wenig unkonzentriert“, berichtet Hahn. Gegen Lenny Prahl aus Berlin war bereits nach 20 Sekunden Schluss. „Der Gegner hat ihn ein wenig überrascht, weil er anders gekämpft hat als in den Duellen vorher. Das hat Till irritiert“, erzählt Hahn und fügt an: „Im Großen und Ganzen war er aber zufrieden mit dem Ergebnis, obwohl er gleich gesagt hat, dass er noch Luft nach oben hat. Aber er ist ja auch noch jung“, so Hahn. Und in der Tat steht Braunbach mit seinen 18 Jahren in der Klasse U21 noch ganz am Anfang.

Das tut auch Joya Blöcher, die ebenfalls 18 Jahre alt ist. Sie trat in der Brandenburg-Halle in der Klasse bis 57 Kilogramm an. „Sie hat beide Kämpfe – in der Hauptrunde und in der Trostrunde – verloren“, berichtet Hahn. Gegen Sophie Scharnberg (TSG Bergedorf, Hamburg), die im Bundeskader gelistet ist, wäre ein Erfolg auch eine kleine Sensation gewesen. Nach 2:34 Minuten war das Auftaktduell dann vorzeitig mit einem Sieg für die Favoritin beendet. Gegen Carlotta Oertel (Gornau, Sachsen) musste sich die JCZ-Athletin, die am Bundesstützpunkt in Köln trainiert, nach der regulären Kampfzeit von vier Minuten geschlagen geben. „Die Gegnerin hatte eine Wertung, sie nicht“, erklärt Stephan Hahn: „Bei Joya war das Thema, dass der Kopf nicht so gewollt hat, wie der Körper es eigentlich kann. Eine Deutsche Meisterschaft ist eben eine Deutsche Meisterschaft, da muss ich an diesem einen Tag liefern. Damit umzugehen, fällt am Anfang noch schwer.“

Den Titel in Blöchers Klasse sicherte sich Helene Riegert vom JC Wiesbaden (Hessen). Insgesamt waren bei der U21-DM 138 Frauen und 156 Männer aus allen Landesverbänden am Start. Dass die beiden JCZ-Starter das Potenzial haben, dort mitzumischen, hätten sie gezeigt. Wichtig sei es nun, aus den Erfahrungen zu lernen. Etwa, „dass man sich nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf her weiterentwickeln muss“, fordert Hahn.

Bereits am kommenden Wochenende stehen für Blöcher die Deutschen Hochschulmeisterschaften in Berlin auf dem Plan. „Weil sie mit 53 Kilogramm relativ leicht ist, versucht sie in die Klasse bis 52 Kilo runterzugehen. Mit 53 Kilo in der höheren Klasse anzutreten, ist schon schwierig. Da bringen die Gegner eine andere Athletik mit“, erklärt der JCZ-Trainer.