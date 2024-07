Judo „ . . . irgendwann wehrt sich der Körper“

Der Wunsch, in der Klasse bis 48 Kilo anzutreten, sei Ende vergangenen Jahres von seiner Athletin gekommen. Und für diesen Wunsch hatte Hahn auch ein wenig Verständnis. „Von ihrem natürlichen Gewicht her steht sie zwischen den Klassen. In den Wettkämpfen bis 52 Kilo war sie eine der leichtesten. Sie hat sich in der niedrigeren Klasse einen Vorteil versprochen“, berichtet der Trainer. Und mit der Maßnahme hatte Blöcher auf nationaler Ebene auch Erfolg. Im März hatte sie bei der deutschen U21-Meisterschaft in Frankfurt an der Oder Bronze gewonnen, obwohl sie sich sechs Wochen zuvor einen Bänderriss am linken Arm zugezogen hatte. Der Erfolg bestätigte die junge Bundeskader-Athletin, die hauptsächlich am Stützpunkt in Köln trainiert darin, dass die niedrigere Gewichtsklasse die richtige für sie sei.