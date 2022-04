Poolbillard-Bundesliga : Altstadt kann den Sack zumachen

Altstadts Marco Dorenburg nahm zuletzt an der Zehn-Ball-Weltmeisterschaft in Las Vegas teil. Am Wochenende tritt er mit dem Bundesliga-Team des PBC Joker in Siegtal und St. Augustin an. Foto: Hagen/Markus hagen

Altstadt Poolbillard-Bundesligist will am Doppelspieltag die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Dabei helfen wird Marco Dorenburg, der rechtzeitig von der WM in Las Vegas zurückgekehrt ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Den vorletzten Doppelspieltag der Saison 2021/22 gehen an diesem Samstag und Sonntag die beiden Poolbillardteams des PBC Joker Altstadt an. Die Erstbundesligamannschaft des PBC, die vier Spiele vor Saisonende auf dem vierten Tabellenplatz liegt, muss zwei Mal reisen. Am Samstag spielt das Joker-Quartett ab 12 Uhr beim Fünften PBC St. Augustin. Am Sonntag, ebenfalls um 12 Uhr, steht die Partie beim Vorletzten BC Siegtal an. Mit einer reichen Ausbeute können die Altstadter die letzten Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Der Vorsprung auf die Gefahrenzone beträgt aktuell fünf Punkte. „Wir können beide Spiele gewinnen“, zeigt sich Altstadts Sportwart Christian Schmidt optimistisch. Zumal der PBC mit Nationalspieler Sebastian Staab, Sebastian Ludwig, Marco Dorenburg und Andreas Daniel in Bestbesetzung antreten wird.

Das wird Marco Dorenburg aber womöglich gar nicht so recht sein. Wäre er unpässlich gewesen, hätte das bedeutet, dass er bei der Zehn-Ball-Weltmeisterschaft in Las Vegas weit gekommen wäre. Der Joker-Spieler nahm wie schon vor drei Jahren an den Titelkämpfen teil. Bei der WM bezwang er nun den Japaner Yuji Takagi, unterlag danach aber Sharik Sayed aus Singapur und schied aus. Die WM sei aber auch diesmal „ein ganz tolles Erlebnis“ gewesen, ließ Dorenburg aus den Staaten seinen Teamkollegen ausrichten. Diese werden auf der einen Seite sicher gehofft haben, dass Dorenburg tolle Ergebnisse erzielt – auf der anderen Seite aber wohl nicht ganz traurig sein, dass ihr Teamkamerad sie im Saison-Endspurt am Wochenende unterstützen kann.

Auch die zweite Mannschaft des PBC ist in der 2. Liga am Wochenende doppelt gefordert. Das Team um Jörg Kohl liegt auf Platz fünf. „Wir wollen den Heimvorteil nutzen“, sagt Kohl, dessen Team beide Male zu Hause spielt. Zunächst empfängt der PBC Joker II am Samstag um 12 Uhr den Tabellenvierten 1. PBC Neuwerk, der sechs Zähler vor Altstadt steht. Zur gleichen Zeit beginnt einen Tag später die Begegnung gegen den Tabellenletzten St. Augustin II. Kohl setzt auf zwei Siege. „Den fünften Platz sollten wir damit dann endgültig festigen.“ Mit dem bisherigen Saisonverlauf ist die Joker-Reserve zufrieden. Das Ziel Klassenerhalt ist so gut wie erreicht.