Poolbillard-Bundesliga : Ein (fast) perfekter Spieltag für Joker Altstadt

Altstadt Der Poolbillard-Bundesligist gewinnt am Doppelspieltag seine beiden Heimpartien – eine davon jedoch „nur“ im Shootout.

Großer Jubel beim Poolbillard-Erstligisten PBC Joker Altstadt. Nachdem der PBC sich zum Saisonauftakt in zwei Auswärtsspielen noch mit einem Punkt hatte begnügen müssen, sammelte das Joker-Quartett am vergangenen Wochenende in seinen beiden Heimspielen stolze fünf Zähler. Dass es nicht die optimale Ausbeute von sechs Punkten wurde, lag daran, dass der PBC am Samstag zwar einen Sieg über die SG Johannesberg feierte, dieser aber erst im sogenannten „Shootout“ zustande kam. Nationalspieler Sebastian Staab bezwang im 14.1 Endlos Raphael Wahl mit 125:43. Dafür verlor Marco Dorenburg im 10-Ball gegen Christoph Reintjes mit 5:8. Auch das 10-Ball-Doppel ging an Johannesberg. Die Gästespieler Erik Köhler und Juri Pisklov setzten sich gegen das Altstadter Duo Sebastian Ludwig/Ivan Galic mit 7:3 durch. Altstadts Neuzugang Galic bezwang dann im 8-Ball Erik Köhler mit 8:6. Nach vier von sechs Spielen stand es also 2:2. Und auch nach den folgenden beiden Partien war noch kein Sieger klar. Ludwig unterlag im 9-Ball gegen Pisklov (5:9). Doch die Altstadter Staab und Dorenburg entschieden das 9-Ball-Doppel hauchdünn mit 7:6 für sich. Der Shootout, in dem alle vier Spieler der Teams zum Queue greifen mussten, sollte über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und das Joker-Quartett hatte am Ende mit 8:3 die Nase vorn. Mit einem „glatten“ Sieg hätten die Altstadter drei Punkte eingefahren, durch den Erfolg im Shootout waren es zwei. Johannesberg musste sich mit einem Punkt begnügen.