Zweibrücker Kampfsportler : Jakob Styben nimmt einen Umweg in Kauf

Am Samstag will er wieder jubeln: Jakob Styben trifft in der Wilmington Halle in Fulda bei der Veranstaltung „Battle of Barock“ auf Hüseyin Özdemir. Foto: Privat

Zweibrücken/Fulda Vom Kickbox-Verband WAKO Deutschland wurde der Zweibrücker Jakob Styben Ende September zum Sportler des Jahres 2021 ernannt. An diesem Samstag steigt der Vize-Weltmeister in Fulda wieder in den Ring. Doch auch über dieses Jahr hinaus hat der 31-Jährige große Ziele.

Die Laune von Jakob Styben ist blendend. „Es läuft richtig gut. Gestern war ich zum Training in den Niederlanden, morgen kommt ein Kollege aus der Kickbox-Nationalmannschaft vorbei. Es ist Sparringwoche“, berichtete der Kampfsportler aus Zweibrücken am vergangenen Donnerstag über die Vorbereitung auf sein nächstes Duell. Denn an diesem Samstag steigt Styben wieder in den Ring. In der Wilmington Halle in Fulda bei der Veranstaltung „Battle of Barock“.

Über seinen Gegner Hüseyin Özdemir weiß Styben nicht allzu viel. „Er ist 22 und betreibt in Kassel mit seinem Zwillingsbruder, der ebenfalls in Fulda antritt, ein Gym. Er hat recht schnell Gewicht draufgepackt. Es ist noch nicht so lange her, da hat er in der Gewichtsklasse bis 80 Kilo gekämpft.“ In Fulda werden sich die beiden im K1-Kickboxen in der Klasse bis 90 Kilo gegenüberstehen. Stybens Ziel gegen seinen fast zehn Jahre jüngeren Kontrahenten: „Vorzeitig gewinnen“, sagt der 31-Jährige, der in Köln lebt, ohne eine Spur des Zweifels in seiner Stimme.

Seinen letzten Kampf hat Styben allerdings verloren. Zumindest auf dem Papier. Bei der Kampfsportveranstaltung „Senshi“ in der bulgarischen Hafenstadt Warna wurde sein Gegner, der Rumäne Stefan Latescu, nach drei Runden zum Sieger erklärt. Styben hatte die kurzfristige Anfrage des Veranstalters ohne Vorbereitung vier Tage vor dem Kampf angenommen. Das Urteil der Kampfrichter habe ihn weniger enttäuscht als vielmehr völlig ungläubig zurückgelassen, berichtet er. „Ich kam mir vor wie im falschen Film. Ich dachte mir nur: ‚Aber ich bin doch rot‘ als die blaue Ecke zum Sieger ernannt wurde.“

In der Tat mutet das Urteil kurios an. In dem Kampf, der noch auf dem Video-Portal Youtube zu finden ist, schlägt Stybens Gegner viel – aber vor allem viel daneben. Während man die erste Runde eventuell noch als ausgeglichen betrachten kann, kontrollierte der Zweibrücker das Geschehen in den Runden zwei und drei deutlich. „Ich befand mich zu dem Zeitpunkt des Kampfes eigentlich noch mitten im Grundlagentraining. Ich hatte mir schon gedacht, dass ich meinen Gegner deshalb nicht K.o. schlagen kann – aber ich war mir sicher, dass er mich nicht treffen wird. Und das hat er auch nicht, eigentlich ist unser Plan voll aufgegangen.“

Mit ein wenig Abstand nimmt Styben das Urteil mit Humor: „Stell dir vor, du baust mit deinem Team ein Haus. Und du bist stolz auf das Haus, findest, es ist richtig gut geworden. Und dann kommen drei Nachbarn vorbei und erzählen dir, dass das Haus nicht ihr Fall ist – dann ist mir deren Meinung ziemlich egal“, zieht Styben einen Vergleich zur Wertung der Richter. So ganz auf sich sitzen lassen möchte der Zweibrücker das Urteil dann aber doch nicht. Mit dem Veranstalter habe er bereits einen Rückkampf abgemacht. Dieser soll Ende des Jahres erneut in Bulgarien stattfinden.

Eine viel wichtigere Bestätigung als die eines Kampfgerichts erhielt Styben Ende September. Nämlich die der WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) Deutschland. Die ernannte den Zweibrücker nämlich zu ihrem Sportler des Jahres 2021 und verlieh ihm die Ehrennadel in Silber mit Gold.

Denn bei der Weltmeisterschaft des größten nationalen Fachverbandes für Kickboxen hatte Styben im vergangenen Jahr die Silbermedaille gewonnen. Das hatte vor ihm noch kein Deutscher geschafft. Auf dem Weg ins Finale in der Klasse bis 91 Kilo hatte der 31-Jährige im italienischen Jesolo den Franzosen Jeanne Jacky, den Spanier Alberto Mendez Quintana und den Kroaten Ivan Bertic besiegt, ehe er im Finale dem Russen Dmitrii Vasenev knapp unterlag.

Gerne denkt Styben an die Titelkämpfe zurück, betont aber auch, wie viel fokussierte Arbeit, Schweiß und auch Schmerzen auf dem Weg zu Silber lagen. „Vier Kämpfe in so kurzer Zeit – nach der WM war ich geistig und körperlich erstmal völlig leer. Auch weil ich mir irgendwo Corona eingefangen hatte. Ich glaube, ich habe schon im Finale mit dem Virus gekämpft. Jedenfalls lag ich danach erstmal flach“, erzählt der 31-Jährige. Und berichtet weiter: „Nach dem zweiten Kampf waren meine Beine so kaputt, dass ich kaum noch gehen konnte. Dann ging es zu den Physios zur Akupunktur. Die haben mir zwei riesige Nadeln reingehauen, da dachte ich, ich kipp um. Aber danach konnte ich wieder laufen.“

Der Vize-WM-Titel in Italien sei aber nicht nur sein eigener, sondern ein Gemeinschaftsprojekt, bekräftigt Styben. Von den Physiotherapeuten und Betreuern, über den Sportdirektor, der ihn mit Ernährungstipps unterstützt habe, bis zu den Kollegen im deutschen Nationalteam, die ihn „mit so viel Herz“ angefeuert hätten – sie alle hatten ihren Anteil, erklärt der Zweibrücker. „Ohne das ganze Team wäre es nicht möglich gewesen. Es war viel gemeinsame Arbeit – und ein gemeinsamer Erfolg.“ Und natürlich habe auch Bundestrainer Bujar Balaj einen riesigen Anteil an diesem gehabt. „Jakob, fahr runter, damit wir sicher nach Hause kommen“, habe der Trainer ihm während der Kämpfe zugerufen, wenn Styben ein zu hohes Tempo ging und die Muskeln drohten zu übersäuern.

Stolz seien er und das Team nach der WM gewesen, erzählt Styben. Aber natürlich auch seine Familie in Zweibrücken, die er Anfang November wieder besuchen wird. Dann werden auch weitere Pläne mit dem Landkreis Südwestpfalz geschmiedet, für den er sich schon lange im Rahmen von Workshops in der Jugendarbeit engagiert.

Und was folgt im Jahr 2023 für Jakob Styben? Irgendwann wolle er wieder bei einem Wettkampf des internationalen Veranstalters „Glory“ mit den weltbesten Kickboxern antreten, erzählt er. Die Kämpfe flimmern in über 200 Ländern über die TV-Bildschirme. Drei Mal stieg Styben bei „Glory“ bereits in den Ring. 2019 unterlag er dem Türken Ertugrul Bayrak in Straßburg nach Punkten. Im selben Jahr bezwang er den Belgier Kevin van Heeckeren in Düsseldorf ebenfalls nach Punkten. 2020 in Utrecht wurde der Zweibrücker gegen den tunesisch-niederländischen Kickboxer Yousri Belgaroui – damals die Nummer zwei der Gewichtsklasse – aufgrund einer stark blutenden Wunde aus dem Kampf genommen.

Mit seiner Bilanz bei „Glory“ ist Styben nicht zufrieden. Abgeschlossen hat er mit dem Thema noch nicht. „Aber zuerst will ich weitere Erfahrungen sammeln, mich breiter aufstellen und dann stärker zurückkommen. Manchmal geht der Weg zum Erfolg über einen Umweg.“ Dieser Weg führt Jakob Styben an diesem Samstag in den Ring nach Fulda. Und das Hindernis, das er bei „Battle of Barock“ aus dem Weg räumen will, heißt Hüseyin Özdemir.