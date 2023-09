Kampfsport Nächstes Mal mit dem „Vorschlaghammer“

Jakob Styben verstand am vergangenen Samstag die Welt nicht mehr. Der Kampfsportler aus Zweibrücken wurde in der bulgarischen Hafenstadt Varna nach den drei Runden seines Duells gegen den Lokalmatadoren Eduard Aleksanyan zum Verlierer erklärt. Die Entscheidung der Punktrichter bei der Kampfsportgala „Senshi“, bei der Styben im letzten Kampf des Abends um den Europatitel im K1-Kickboxen in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo antrat, fiel aber nicht einstimmig aus. Zwei Juroren hatten Aleksanyan vorne, einer wertete den Kampf unentschieden. Damit verlor der Zweibrücker per „Split Decision“ (geteilte Entscheidung).