Kampfsport Styben will auch „mit 70 Prozent“ den Sieg

Einen solchen Knockout hatte Styben damals vorab angekündigt. Ganz so optimistisch ist er vor seinem anstehenden Duell im K1-Kickboxen in der Gewichtsklasse bis 90 Kilo diesmal aber nicht. Das liegt weniger an seinem Gegner, dem 23 Jahre alten Belgier Zion Enomayo, als vielmehr an einer schwierigen Vorbereitung. „Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist, es hat mich jetzt schon drei Mal mit Erkrankungen erwischt“, berichtet Styben, der auch in diesem Monat lange das Bett hüten musste und erst vor zehn Tagen in die Vorbereitung eingestiegen ist. „Davor konnte ich nicht mal Liegestütze machen. Mittlerweile bin ich, was die Leistungsfähigkeit angeht, bei 65, vielleicht 70 Prozent“, meint der 32-Jährige. Der aber auch sagt: „Es gibt keine Ausreden. Die Zuschauer in Fulda sind super. Viele haben mir bei meinem ersten Auftritt gesagt, dass sie mich gerne wiedersehen wollen. Deshalb wurde ich auch erneut eingeladen. Die Leute haben für die Tickets bezahlt. Das ist für mich auch eine Verantwortung. Ich werde am Samstag gewinnen.“