Kampfsport : Styben siegt am Schwarzen Meer

Jakob Styben gewann in Varna seinen zweiten Kampf binnen eines Monats. Foto: Styben Foto: Styben/Privat/Privat

Zweibrücken/Varna Kampfsportler aus Zweibrücken gewinnt in Bulgarien klar nach Punkten.

Eine Umarmung mit dem Gegner, dann stemmte Kampfsportler Jakob Styben im Ring den wuchtigen Pokal in die Höhe und jubelte ausgelassen. Der Zweibrücker bezwang Anfang Dezember bei der „Senshi-Kampfsport-Gala“ in der bulgarischen Hafenstadt Varna am Schwarzen Meer seinen Gegner Mehmet Özer im K1-Kickboxen deutlich nach Punkten. Alle Punktrichter werteten jede der drei Runden für den 31 Jahre alten Zweibrücker.

Der setzte schon in der ersten Runde ein krachendes Ausrufezeichen. Styben war von Beginn an beweglicher und variabler als der 40 Jahre alte Türke – und traf diesen nach nicht einmal einer Minute mit einer harten rechten Geraden am Kinn. Özer fiel zwar nicht, torkelte aber rückwärts in die Seile und wurde anschließend vom Ringrichter angezählt. Als der Kampf wieder freigegeben wurde, ließ der Zweibrücker sein Knie Richtung des Kopfes seines Gegners fliegen. Wieder wankte Özer, wieder fiel er nicht. Bis zum Ende der Runde traf der acht Zentimeter größere Styben mit seiner Führhand fast nach Belieben. Als der Gong ertönte, hatte der Zweibrücker die Runde eindrucksvoll gewonnen.

Im zweiten Durchgang wurde Özer ein wenig mutiger, brachte den einen oder anderen Low-Kick gegen die Beine Stybens im Ziel unter. Dieser sah sich das kurze Zeit an – und trat dann wieder aufs Gaspedal. Der 31-Jährige stellte seinen Gegner an den Seilen, ließ Fäuste und Füße fliegen und entschied auch diesen Durchgang klar für sich.

In der finalen Runde sorgte Özer für den ersten Höhepunkt. Allerdings eher unfreiwillig. Beim Versuch eines Kicks rutschte der Türke aus und landete auf dem Ringboden. Im Anschluss machte der 40-Jährige ein paar Faxen – die konnten aber nicht kaschieren, dass Styben auch in dieser Runde der einzige Kämpfer war, der klare Treffer setzte. Das sahen auch die Punktrichter so.