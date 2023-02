Kampfsport : Styben gewinnt Kampf „um jeden Zentimeter“

Der Zweibrücker Jakob Styben (rechts) wird nach dem Kampf gegen Pavel Voronin (links) zum Sieger erklärt. Foto: Reuther (Screenshot Fite.tv)

Zweibrücken/Varna Kampfsportler aus Zweibrücken siegt in Bulgarien gegen Pavel Voronin. Jetzt Rematch gegen Gatti?

Jakob Styben und das Schwarze Meer – das ist für den 31 Jahre alten Kampfsportler aus Zweibrücken mittlerweile eine Erfolgsgeschichte. Nachdem Styben in der bulgarischen Hafenstadt Varna bereits vor etwas mehr als zwei Monaten den Türken Mehmet Özer einstimmig nach Punkten besiegt hatte, triumphierte er am Samstagabend an gleicher Stelle erneut. Bei der Kampfsport-Gala „Senshi“ rang er den starken Pavel Voronin im K1-Kickboxen in der Gewichtsklasse bis 95 Kilo nieder.

Nach drei hart umkämpften Runden wurde der Zweibrücker nach Mehrheitsentscheid (Majority Decision) zum Sieger erklärt – und reckte mit einem Schrei den sperrigen Pokal in die Höhe. Zwei der Punktrichter hatten Styben vorne gesehen, ein Juror wertete das Duell unentschieden.

Während Stybens Sieg gegen Özer im Dezember eine glasklare Angelegenheit war, ging es gegen den zähen Voronin deutlich enger zu. Stybens zehn Zentimeter kleinerer Gegner aus der Republik Moldau gewann 2017 bei der WAKO-Weltmeisterschaft im Kickboxen die Bronzemedaille, bei der EM 2020 hatte der heute 34-Jährige Gold geholt.

Und die Erfahrung aus vielen Ringschlachten sah man Voronin in dem Duell durchaus an. Styben agierte in der ersten Runde deutlich aktiver, attackierte seinen Gegner gleich zu Beginn mehrfach mit einem eingesprungenen Knie. Doch Voronin ließ sich zunächst nicht beeindrucken, ließ die zuweilen ungestümen Angriffe Stybens mehrfach ins Leere laufen – und konterte den Zweibrücker mit harten rechten Haken ab. Styben zeigte starke Beinarbeit, arbeitete variabler und traf in der Runde öfter, sein Gegner allerdings präziser. Als der Gong den Durchgang beendete, hätte man die Runde wohl für beide Kämpfer oder unentschieden werten können.

Auch in Durchgang zwei agierte Styben angriffslustig – womöglich sogar zu angriffslustig. Symptomatisch: Als der Zweibrücker einen Tritt zum Kopf seines Gegners ansetzte, verlor er die Balance und fand sich auf dem Ringboden wieder. Styben war dennoch zunächst der bessere Mann – bis ihn ein mörderischer rechter Haken Voronins an der Schläfe erwischte. Der Zweibrücker taumelte ein paar Schritte zurück, schien angeschlagen, doch fing sich rasch wieder. Styben gewann wieder die Oberhand. Und dem Routinier aus der Republik Moldau ging nun ein wenig die Luft aus. Voronin blieb ein zäher und unbequemer Gegner, doch der Zweibrücker setzte nun die klareren Treffer. Und nach einem dieser Treffer öffnete sich ein blutender Cut über Voronins linkem Auge. Der Ringrichter unterbrach das Gefecht, Voronin musste behandelt werden, rettete sich aber danach in die dritte Runde.

In dieser war Styben dann komplett dominant. Erneut öffnete sich der Cut über Voronins Auge – erneut musste der Kämpfer aus Moldau behandelt werden. Mit einem krachenden Kick an den Kopf seines Gegners beendete Styben die Runde – und feierte anschließend seinen zweiten Sieg am Schwarzen Meer.

„Riesige Hochachtung an meinen Gegner, Pavel Voronin, der schon viele große Kämpfe für sich entscheiden konnte und gestern leidenschaftlich mit mir den Ring geteilt hat. Jede Sekunde, jeder Zentimeter war hart umkämpft“, schrieb Styben nach seinem Triumph. „Wir haben uns durchgebissen und wurden mit dem Sieg belohnt.“