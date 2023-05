Fußball-Oberliga Ein heißer Fünfkampf um Platz vier

Christian Frank, der Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Jägersburg, will von einer leichten Aufgabe nichts wissen. Seine Mannschaft, die Rang sechs belegt, gastiert am Samstag um 16 Uhr in der Abstiegsrunde in Nentershausen bei den SF Eisbachtal. Der Drittletzte aus dem Westerwald kann den Abstieg nicht mehr verhindern. Dennoch schlägt Frank Alarm. „Das ist eine starke Mannschaft, da muss man nur auf ihr letztes Ergebnis schauen“. In der Tat: Am vergangenen Spieltag verpassten die Sportfreunde der SV Elversberg II eine deftige Packung (6:0). Davor unterlag Eisbachtal gegen den Fünften SV Morlautern nur knapp (3:4).