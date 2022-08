Fußball-Oberliga : Emich: Die Trainerfrage stellt sich nicht

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg geht im fünften Saisonspiel zum fünften Mal als Verlierer vom Platz – und kassiert zum dritten Mal ein halbes Dutzend Gegentore.

Von Markus Hagen

Wieder eine Niederlage. Wieder eine, die es in sich hatte. Fußball-Oberligist FSV Jägersburg hat sein Heimspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Kaiserslautern II mit 3:6 verloren. Es war nicht nur die fünfte Pleite im fünften Saisonspiel. Sondern nach dem 2:6 gegen den TuS Mechtersheim und dem 0:6 gegen den FV Diefflen bereits das dritte Mal in dieser Spielzeit, dass der FSV ein halbes Dutzend Gegentore kassierte.

Das Auftaktprogramm der Jägersburger hatte es ganz ohne Frage in sich. Die fünf bisherigen Gegner des FSV stehen in der Tabelle alle unter den ersten sechs. Dennoch kann die bisherige Bilanz, insbesondere das Torverhältnis (5:23), als katastrophal bezeichnet werden.

Dementsprechend rat-, und auch ein wenig fassungslos standen Trainer Christian Frank und der sportliche Leiter Marco Emich nach dem Schlusspfiff an der Seitenlinie. „Es läuft vieles gegen uns. Wir hatten wieder unsere Möglichkeiten, während Kaiserslautern gnadenlos effektiv war“, sagte Emich. Doch auch er weiß, dass sich ein Schnitt von fast fünf Gegentoren pro Spiel nicht alleine mit der Kaltschnäuzigkeit der Gegner erklären lässt.

Die Trainerfrage stelle sich aber überhaupt nicht, versicherte Emich. „Wir haben die Qualität. Das hat man beim Spiel in Pirmasens gesehen. Und man darf auch unser schweres Auftaktprogramm nicht vergessen. Kaiserslautern hat eine spielerisch richtig starke Mannschaft“. Dass es am Ende wieder sechs Gegentreffer wurden, sei darauf zurückzuführen, dass der FSV beim Stand von 3:4 hinten aufmachen musste und den Pfälzern damit Räume für ihre gefährlichen Konter gegeben habe, so der sportliche Leiter.

Aber der Reihe nach: Die Anfangsphase vor rund 150 Zuschauern im Jägersburger Alois-Omlor-Sportpark gehörte den Gästen. Die Lauterer Jean Rene Agahajanyan (4. Minute) und Rilind Kabashi (6.) verzeichneten die ersten Möglichkeiten der Partie. Dann meldete sich der FSV mit einem Knall: Tom Koblenz traf in der elften Minute den Innenpfosten. Auch FSV-Kapitän Julian Fricker verzeichnete eine Möglichkeit für die Hausherren. Das Tor traf aber zwei Minuten später Lauterns Kabashi. Dann ging es Schlag auf Schlag. Jan Reiplinger sorgte in der 19. Minute für den Ausgleich der Hausherren. Doch nur zwei Minuten später lag der FCK II nach einem Treffer von Marco Müller erneut vorne. Ein Schuss von Koblenz verfehlte den Torwinkel des FCK-Gehäuses danach nur knapp (28.). Auf der Gegenseite hätte Lennart Thum (31.) für die Gäste erhöhen können. Dann wieder Jägersburg: Frederic Ehrmann traf die Latte (38.), kurz darauf kam Florian Hasemann aus kurzer Distanz zum Abschluss – doch erneut wollte der Ball nicht über die Linie (39.). Trotzdem ging es für beide Teams beim Stand von 2:2 in die Kabine. André Fomitschow verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter (40.).

„Wenn man unsere Chancen sieht, dann war das 2:2 zur Halbzeit zu wenig“, haderte Frank.

Ein Vorsprung hätte den Lila-Weißen nach der Pause in der Tat gut getan. Denn da dominierte der FCK. FSV-Torwart Mirko Vogel lenkte ein Geschoss von Marius Bauer noch an den Pfosten (49.), Thum traf ebenfalls Aluminium (59.). Nach etwas mehr als einer Stunde war es dann aber doch passiert: Anton Errola brachte Kaiserslautern II wieder in Führung (63.), kurz darauf erhöhte Bauer sogar auf 4:2 (67). Fomitschow stellte zwar quasi vom Anstoß weg den Anschluss wieder her (68.). Doch als der FSV 20 Minuten vor dem Ende die Schleusen in der Verteidigung öffnete, um noch zum Ausgleich zu kommen, schlugen Thum (73.) und Jean Rene Aghajanyan (79.) erneut zu.