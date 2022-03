Fußball-Oberliga : FSV hat bei der FCK-Reserve keine Chance

Kaierslautern/Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg startet mit 0:4 beim 1. FC Kaiserslautern II in die Abstiegsrunde.

zum Auftakt der Abstiegsrunde in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim 1. FC Kaiserslautern II eine klare Niederlage kassiert. Die Lila-Weißen unterlagen am Sonntagnachmittag bei der Reserve des Drittlgisten auf dem Sportgelände am Fröhnerhof mit 0:4 (0:2).

„Wir haben ganz gut angefangen, aber nach dem ersten Gegentor völlig den Faden verloren“, kritisierte FSV-Trainer Tim Harenberg. In der elften Minute konnte Jägersburgs Torhüter Mirko Vogel gegen Anil Gözütok, der eigentlich zum Kader der ersten Mannschaft des FCK zählt, noch stark parieren. Fünf Minuten später war der Schlussmann dann aber machtlos. Neal Gibs erzielte das 1:0 für den FCK. Kaiserslautern agierte vor allem über die Außen und fand immer wieder die Lücken in der Defensive des FSV. Ericon Shaqiri erhöhte nach einem Solo auf 2:0 (20. Minute). Drei Minuten hatte Shaqiri den dritten Treffer der Pfälzer, die weiter munter nach vorne spielten, auf dem Fuß. „Ehrlich gesagt waren mit dem 0:2 zur Pause noch gut bedient“, räumte Harenberg ein. Der FSV-Coach brachte zur zweiten Halbzeit mit Florian Hasemann für Tim Schneider einen neuen Mann. Nun kam Jägersburg etwas besser ins Spiel, hatte auch erste Chancen. Jägersburgs Matthias Manderscheid schoss in der 54. Minute knapp über das FCK-Tor. Auf der Gegenseite vergab erneut Shaqiri den dritten Treffer für die Gastgeber. Nun war Jägersburg aber zumindest im Spiel. Doch Sven Schreiber vergab die große Chance auf das 1:2. „Wenn uns hier der Anschlusstreffer gelingt, wäre vielleicht noch was möglich gewesen“, meinte Harenberg. So aber nutzte der 1. FC Kaiserslautern II seine nächste Möglichkeit durch Maximilian Fesser zum 3:0 (72.). Mohmed Morabet verwandelte in der 74. Minute schließlich einen Foulelfmeter zum 4:0-Endstand.