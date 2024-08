Fußball-Saarlandliga Beim rassigen Stadtderby werden die Punkte geteilt

Palatia Limbach – Spvgg. Quierschied 0:3 (0:1) Mit einem Blitzstart legte die Spvgg. Quierschied am Samstag den Grundstein für den klaren Auswärtserfolg beim FC Palatia Limbach. Bereits nach drei Minuten zappelte der Ball im Netz: Ein strammer Distanzschuss von Kapitän Johannes Reichrath wurde von Limbachs Keeper Jonas Brass noch an den Pfosten gelenkt, doch Philipp-Marco Wunn stand goldrichtig und köpfte zur Führung ein. Vor rund 250 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Limbachs Christopher Dahl hatte die beste Gelegenheit für die Gastgeber in der ersten Halbzeit, verzog jedoch knapp (25.). Nach dem Seitenwechsel drückte Limbach auf den Ausgleich. Doch das Aluminium sollte zum entscheidenden Gegner werden: Tim Pommerenke setzte einen Schuss aus 20 Metern an den Pfosten, und auch der eingewechselte Tim Mohr hatte bei seinen Freistößen kein Glück. Einmal landete der Ball an der Latte, beim zweiten Versuch ging er knapp vorbei. Quierschied zeigte sich dagegen abgeklärter. Ein präziser Kopfball von Reichrath (63.) nach einer Ecke sorgte für die 2:0-Führung der Gäste. In der Schlussphase setzte Alexander Sutter (80.) ebenfalls per Kopf den Schlusspunkt zum 3:0.