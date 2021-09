Fußball-Oberliga : Jägersburg trotzt allen Widerständen

Pfeddersheim/Jägersburg Der Fußball-Oberligist kommt in Pfeddersheim trotz Unterzahl zum Ausgleich.

Dank einer starken kämpferischen Leistung hat der FSV Jägersburg am Samstag in seinem Auswärtsspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei der TSG Pfeddersheim ein 2:2-Unentschieden geholt.

In der 62. Minute sah dann Jägersburger Sven Schreiber wegen Handspiels die gelb-rote Karte. Eine Entscheidung, die Harenberg überhaupt nicht nachvollziehen konnte: „Er wird aus zwei Metern angeschossen. Schon die gelbe Karte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit habe ich nicht verstanden.“

„Tim Schneider hat kurz vor Schluss sogar den Siegtreffer auf dem Fuß“, bedauerte Harenberg. Der allerdings einräumen musste, dass auch Pfeddersheim in der Schlussminute fast noch der späte K.o. geglückt wäre. Ein Freistoß der Hausherren zischte ganz knapp am Tor vorbei.

Jägersburg liegt in der Süd-Gruppe der Oberliga nun auf Rang sechs und empfängt am Samstag um 15.30 Uhr den FV Dudenhofen im Alois-Omlor-Sportpark. Der FV hat am Montagabend im Auswärtsspiel beim FC Speyer, die Chance auf Rang zwei in der Tabelle zu klettern.