Fußball-Oberliga : FSV will dem Corona-Trubel trotzen

FSV will dem Corona-Trubel trotzen

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg empfängt nach Zwangspause Schlusslicht FC Speyer.

Die Aufregung nach einen positiven Coronafall beim Fußball-Oberligisten FSV Jägersburg hat sich gelegt. Nachdem das letzte Spiel des FSV beim FV Dudenhofen am vergangenen Samstag abgesagt werden musste, nahm die Mannschaft von Trainer Tim Harenberg am Dienstagabend wieder das Training auf. Der betroffene Spieler befindet sich in Quarantäne, alle anderen Spieler, Trainer und Betreuer wurden negativ getestet.