Fußball-Saarlandliga Bliesmengen hofft auf Überraschung – doch kassiert eine Klatsche

DJK Ballweiler-Wecklingen - FC Homburg II 3:1 (2:0) Im Saarpfalz-Duell der Fußball-Saarlandliga, das sportlich von überschaubarer Bedeutung war, hat sich die DJK Ballweiler-Wecklingen am Samstag mit 3:1 gegen den FC Homburg II durchgesetzt. Mit dem dritten Sieg in Folge ist der Klassenerhalt für das DJK-Team von Spielertrainer Florian Bohr so gut wie in trockenen Tüchern. Der Vorsprung auf die Gefahrenzone beträgt 13 Punkte. Die Homburger sind Sechster, haben aber im Grunde keine Chance mehr, noch in den Kampf um Relegationsrang zwei einzugreifen.