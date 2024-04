Fußball-Saarlandliga Jägersburg bleibt auf Tuchfühlung zur Spitze

SV Hasborn – FSV Jägersburg 0:2 (0:0). Die Fußballer des FSV Jägersburg halten die kleine Chance auf den Aufstieg aus der Saarland-, in die Oberliga am Leben. Am Freitagabend gewann der FSV beim SV Hasborn verdient mit 2:0 (0:0) und liegt weiter vier Punkte hinter Relegationsrang zwei zurück. Die Jägersburger waren schon in der ersten Halbzeit überlegen, konnten ihre Chancen aber nicht in Tore ummünzen. Das änderte sich nach dem Wechsel. In der 55. Minute wurde Daniel Dahl in halblinker Position in Szene gesetzt und traf mit einem herrlichen Linksschuss in den rechten Winkel. Rund 20 Minuten später sorgte Mike Schwarwath mit einem Schuss ins kurze Eck für die Entscheidung (74.). „Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten deutlich mehr Chancen als Hasborn“, freute sich Matthias Manderscheid – der wie Zwillingsbruder Paul seinen Vertrag beim FSV ligenunabhängig für eine weitere Spielzeit verlängert hat.