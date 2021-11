Fußball-Oberliga : Nicht schön – aber sehr effektiv

70 Minuten ließen die Jägersburger (lila) gegen den FC Speyer (orange) nichts anbrennen. Dann kassierten die Lila-Weißen zwar noch zwei Treffer. Da war die Partie aber schon entschieden. Foto: Markus Hagen

Jägersburg Fußball-Oberliga: FSV Jägersburg schlägt Speyer mit 4:2 und erzielt dabei drei Tore in sieben Minuten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Fußball-Oberligist FSV Jägersburg findet im Hauptrunden-Endspurt wieder in die Spur zurück. Zwei Wochen nach dem verdienten Heimsieg gegen die TSG Pfeddersheim (2:0) gewannen die Lila-Weißen, die zwischenzeitlich acht Spiele in Serie sieglos geblieben waren, am Samstag auch gegen den FC Speyer. 4:2 (1:0) hieß es vor rund 70 Zuschauern im Alois-Omlor-Sportpark nach Abpfiff gegen das Schlusslicht.

„Ein enorm wichtiger Heimdreier“, erklärte FSV-Trainer Tim Harenberg, zumal der Gegner wie voraussichtlich auch die Jägersburger in die Abstiegsrunde müssen – und die drei Punkte deshalb in die zweite Saisonphase übertragen werden.

Die erste Halbzeit war allerdings alles andere als ein spielerischer Leckerbissen. Beide Mannschaften wirkten gehemmt, sogar verkrampft. „Spielerisch war es nicht berauschend. Gegen Pfeddersheim sah es besser aus“, meinte Harenberg. Dennoch brachte Tom Koblenz den FSV in der 40. Minute mit 1:0 in Führung. „Der Treffer ist zur richtigen Zeit gefallen, richtig zwingende Chancen hatten wir bis dahin nicht“, so der FSV-Trainer.

Äußerst effektiv zeigte sich seine Mannschaft dann auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts. Jannick Geißler erhöhte auf 2:0 (52.) Kristof Scherpf ließ kurz darauf den dritten Treffer folgen (56.). Damit war die Partie im Grunde entschieden bevor André Fomitschow wiederum nur drei Zeigerumdrehungen später auf 4:0 stellte. Drei Treffer in nur sieben Minuten!