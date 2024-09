Fußball-Saarlandliga Jägersburg ganz oben, Ballweiler ganz unten

SC Halberg Brebach – FC Palatia Limbach 1:4 (0:2). Die Gastgeber begannen die Partie vielversprechend, doch SC-Spieler Danny Kleinbauer ließ in der 15. Minute eine große Chance ungenutzt. Allein vor Palatia-Torwart Jonas Brass vergab er kläglich. Danach erlahmte das Offensivspiel der Hausherren. Limbach machte es besser und schlug eiskalt zu. Erst brachte Tim Pommerenke die Gäste nach einer feinen Vorlage von Lasse Eckstein in der 32. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später folgte das 2:0 durch Dustin Lill, der einen Traumpass des überragenden Pommerenke verwertete. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Limbach die Möglichkeit zur Vorentscheidung, doch Fabio Castiglione setzte einen Strafstoß, den Lill herausgeholt hatte, neben das Tor. Das war aber kein Problem für die Palatia: Pommerenke zauberte einfach weiter, er ließ in der 59. Minute die komplette Brebacher Abwehr stehen und schob souverän zum 3:0 ein. Das Spiel war entschieden. Zwar verkürzte Mario Pokar per Elfmeter (74.) noch auf 1:3, doch Carl Maximilian Blug stellte kurz vor Schluss (87.) nach schöner Vorarbeit von Lukas Höh den alten Abstand wieder her. Limbach empfängt als Tabellendritter am Mittwoch, 19 Uhr, den Siebten FV Schwalbach.