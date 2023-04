Fußball-Oberliga Cissé schießt den FSV spät zum Punktgewinn

Waldalgesheims Lukas Manneck passte den Ball scharf in die Mitte. Und mit dem Schienbein drückte Shane Wheeler das Leder über die Linie (73.). Und rund zehn Minuten später hatten die Hausherren die Partie komplett gedreht. Alemannias Manneck spielte einen langen Ball auf Torjäger Can Özer, vor dessen Qualitäten Frank seine Mannschaft vor der Partie noch gewarnt hatte. Und Özer unterstrich, warum er in den drei vorangegangenen Begegnungen der Abstiegsrunde schon drei Mal getroffen hatte. Er spitzelte den Ball aus spitzem Winkel zum 2:1 ins Netz. Die Führung der Gastgeber hatte bis in die Nachspielzeit Bestand. Dann sorgte Cissé dafür, dass die Lila-Weißen die Rückreise ins Saarland doch noch mit einem wichtigen Punkt im Gepäck antreten durften.