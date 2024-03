Fußball-Saarlandliga Duell der Gegensätze in Jägersburg

Der FSV Jägersburg hat sich derweil mit einem 2:0-Sieg beim Vfl Primstal aus der Winterpause zurückgemeldet. Durch den Erfolg haben die zweitplatzierten Jägersburger den Rückstand auf Ligaprimus Hertha Wiesbach auf fünf Punkte verkürzt. Allerdings lauern hinter den Lila-Weißen der FV Eppelborn und Hasborn in Schlagdistanz. „Es ist ein ganz enges Rennen an der Spitze, unnötige Punktverluste können ganz schnell ganz teuer werden“, sagt FSV-Trainer Christian Frank, der mit seinem Team am Samstag um 16 Uhr den SV Bliesmengen-Bolchen zum „Duell der Gegensätze“ empfängt. Jägersburg braucht die Punkte, um oben dran zu bleiben, Mengen braucht sie, um unten rauszukommen. Der SVB kassierte zum Jahres-Auftakt eine 0:5-Klatsche beim TuS Herrensohr und steht auf dem drittletzten Tabellenplatz – ein möglicher Abstiegsrang. Mengen könnte an diesem Spieltag sogar ans Tabellenende durchgereicht werden. Der Vorsprung auf Schlusslicht Mettlach/Merzig beträgt nur einen Punkt.