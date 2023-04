Fußball-Oberliga Der „psychologischen Katastrophensituation“ trotzen

Die vielen (möglichen) Abstiegsplätze ergeben sich daraus, dass die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kommende Saison von 22 auf 20 Mannschaften reduziert wird. Wie viele Absteiger es aus der Oberliga genau geben wird, hängt von zwei Faktoren ab: Steigt neben dem Sieger der Oberliga-Meisterrunde auch der Vize-Meister auf? Dazu müsste dieser sich in einer Relegation gegen die Tabellenzweiten der Hessenliga und der Oberliga Baden-Württemberg durchsetzen. Und dann kommt es darauf an, wie viele Mannschaften aus der Regionalliga Südwest absteigen, die in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kämen. In der Regionalliga sieht es so aus, dass Schlusslicht Rot-Weiß Koblenz und der Vorletzte Eintracht Trier kaum noch zu retten sind. Kann auch Wormatia Worms Rang 16 nicht mehr verlassen, kämen diese drei Teams in die Oberliga RPS, aus der wiederum mindestens sieben Mannschaften absteigen müssten. Der Tabellenfünfte bleibt in diesem Fall nur Oberligist, wenn der Zweite der Oberliga-Meisterrunde über die Relegation in die Regionalliga Südwest aufsteigt. Rang sechs, den Jägersburg seit Donnerstag einnimmt, ist in diesem – aktuell sehr realistischen – Szenario – also ein Abstiegsplatz.