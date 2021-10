Islandpferde in Zweibrücken : Zwar noch keine Gala, aber zwei Tage Islandpferde-Sport

Zweibrücken Die 130 Startplätze für das Turnier am Wochenende im Zweibrücker Landgestüt waren schnell weg.

Die Island-Fans unter den Pferdesportlern der Region kommen nach dem Totalausfall 2020 in diesem Jahr wieder auf ihre Kosten. Zumindest zum Teil, denn auf die beliebte Gala in der stets ausverkauften Getütsreithalle in Zweibrücken verzichtet der gastgebende Islandpferde-Zuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar aufgrund der anhaltenden Corona-Bestimmungen auch diesmal. Doch das traditionelle Islandpferde-Turnier wird am kommenden Wochenende, 16./17. Oktober, ausgetragen – und zwar auf dem großen Außenplatz.