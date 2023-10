Turnier und Gala am Zweibrücker Landgestüt Großes Interesse an Islandpferde-Festival

Im Mittelpunkt der sportlichen Prüfungen von der Kinderklasse über die Young Riders bis hin zu den Erwachsenen quer durch alle Leistungsklassen stehen die rassespezifischen Gangarten der Islandpferde. Die Parade-Gangart der Vierbeiner in Ponygröße ist der Tölt. Am Freitag werden in der großen Halle ab 12 Uhr die Vorentscheidungen in den Mehrgang-Prüfungen durchgeführt. Hier wird das Allround-Talent eines Pferdes in Schritt, Trab, Galopp und Tölt (Viergang) abgefragt. Im Fünfgang kommt dann noch „der Pass“ dazu. Hierbei fußt das Pferd in hohem Tempo abwechselnd mit dem rechten oder linken Beinpaar auf.