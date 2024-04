Fußball-Regionalliga Die Konkurrenz patzt – doch Homburg patzt mit

Damit sind die Titelträume der Homburger – die überhaupt nur aufgrund des Schneckenrennens an der Spitze so lange lebten – nun endgültig Geschichte. Nach den verbleibenden drei Partien muss Trainer Schwarz entscheiden, welche der 16 auslaufenden Spielerverträge seiner janusköpfigen Mannschaft verlängert werden sollen. In dieser Saison hat das Team – trotz einer starken Runde im DFB-Pokal und vereinzelter guter Auftritte in der Liga, in denen Potenzial erkennbar war – seine Ziele nicht erreicht.