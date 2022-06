Junioren-Saarlandpokal : Homburger U17 verliert Saarlandpokalfinale

Homburgs Yazan Alzaher (links), hier im Zweikampf mit Jannis Holbach von der SV Elversberg, hatte kurz vor der Halbzeit gleich zwei gute Chancen zum Ausgleich für die U17 des FCH. Foto: Markus Hagen

Friedrichweiler/Homburg Trotz beherzter Leistung mussten sich die U17-Junioren des FC Homburg im Endspiel um den Landespokal dem Nachwuchsteam der SV Elversberg geschlagen geben. Der FCH geriet früh in Rückstand. Doch das Team von Trainer Peter Anyiloibi kämpfte sich zurück.

Nach 100 Minuten inklusive Verlängerung jubelte die U17 der SV Elversberg über den 4:2-Erfolg im Finale des Saarlandpokals gegen den FC Homburg. „Meiner Mannschaft kann ich keinen Vorwurf machen, sie hat ein hervorragendes Spiel gezeigt und war über weite Strecken der Partie besser“, sagte der traurige Trainer der U17 des FC Homburg, Peter Anyiloibi, nach dem Abpfiff. Die Niederlage im Finale des Saarlandpokals sei „sehr unglücklich und unverdient“ gewesen.

Tief enttäuscht mussten die Homburger Junioren, die die gerade beendete Saison in der Regionalliga Südwest mit Platz sechs abschlossen, mit ansehen, wie die Elversberger, die gerade aus der U17-Bundesliga abgestiegen sind, den Siegerpokal in den Händen hielten und sich feiern ließen. Peter Anyiloibi und sein Betreuerteam hatten alle Hände voll zu tun, um ihre Spieler zu trösten. Besonders viel Zuwendung benötigte FCH-Keeper Lukas Kupper, war er doch an den ersten beiden Gegentoren nicht schuldlos. Beim 1:0 der Elversberger in der neunten Minute ließ er einen harmlosen Ball fallen, den SVE-Spieler Marcello Tacca zum frühen 1:0 über die Linie drückte. Und auch beim 2:0 (20.) durch Sören Acker sahen die rund 300 Zuschauer auf dem Rasenplatz des SV Friedrichweiler, wie der Homburger Torwart keine allzu gute Figur machte.

Kuppers Mitspieler aber überwanden den Schock der frühen Gegentreffer schnell. In der Folge bestimmten sie die Partie und verkürzten durch Nico Gabriel (24.) auf 1:2. Noch vor dem Seitenwechsel hatten die Saarpfälzer mehrmals die Chance zum Ausgleich. Gleich zweimal hatte Yazan Alzaher das 2:2 auf dem Fuß. So brachte er den Ball (28.) zwar am Elversberger Schlussmann David Elias Kercek vorbei. Dessen Mitspieler Ginanluca Rinchiuso rette jedoch seinen Keeper und spitzelte den Ball noch vor Überqueren der Torlinie zurück aufs Feld. Nur eine Minute später scheiterte Alzaher dann am glänzenden Kercek.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FC Homburg am Drücker. Der Ausgleich schien zum Greifen nah. Und er fiel: Nico Bleymehl erlöste die Homburger neun Minuten nach dem Wiederanpfiff: Bleymehl spritzte in eine Hereingabe von Julian Frisch und traf zum längst fälligen 2:2. Der FCH hatte danach zwar optisch mehr vom Spiel, echte Torchancen blieben jedoch Mangelware. Die einzige weitere gute Gelegenheit in der zweiten Hälfte hatte die Elversberger kurz vor dem Abpfiff durch Moritz Weiskircher. Er hatte gesehen, dass Homburgs Torhüter Kupper aus seinem Gehäuse weit ins Mittelfeld aufgerückt war. Der Elversberger zog aus rund 40 Metern einfach mal ab, doch der Ball verfehlte das Tor.

So ging es nach 80 gespielten Minuten in die Verlängerung. Für beide Teams hieß es also zweimal zehn Minuten Nachsitzen. Über weite Strecken brachten beide Mannschaften wenig Zählbares in den Strafräumen zustande. Als die Zuschauer wohl schon mit einer Entscheidung im Elfmeterschießen rechneten, schlug der U17-Bundesligaabsteiger plötzlich doppelt zu. In der 99. Minute traf erneut Marcello Tacca zum 3:2 für die SVE. Zwei Minuten später erhöhte Marc Ambos auf 4:2. Der Rest waren jubelnde Elversberger und traurige Homburger, die sich für einen couragierten Auftritt an diesem Tag nicht belohnen konnten.