TC Blau-Weiß Homburg Sprung in die Regionalliga verpasst

Nach einer richtig starken Spielzeit hat es für die Tennisdamen des TC Blau-Weiß Homburg nicht für den Durchmarsch in die Regionalliga gereicht. Das erhoffte ganz große „Sommermärchen“ ist damit ausgeblieben. Nachdem sich die Mannschaft von Trainer Moritz Pfaff als Aufsteiger in der Tennis-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ungeschlagen mit 14:0-Punkten souverän die Meisterschaft gesichert hatte, stand nämlich sogar der Sprung in die Regionalliga im Bereich des Möglichen. Doch am Samstag erwiesen sich im Aufstiegsspiel die Damen der MTG Mannheim als stärker. Mit 5:1 setzten sie sich in den Einzeln durch – und die Aufstiegspartie in Homburg war somit noch vor den ausstehenden drei Doppeln vorzeitig beendet.