Leichtathletik Ksenia Heilos sichert Norm für die U20-WM in Lima

Ende Juli wird sich bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Koblenz entscheiden, welche Athletinnen der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) zur U20-WM schickt. Helios‘ konstante Leistungen nach einer schweren Verletzung machen sie zu einer starken Anwärterin für das DLV-Team. Ihr Trainer, Andreas Schanding, zeigte sich beeindruckt: „Dass Ksenia nach ihrer schweren Verletzung (Muskelbündelriss) nach zehn Monaten in den ersten beiden Wettkämpfen schon wieder konstant 11,7 bis 11,8 Sekunden läuft, ist bemerkenswert.“ Diese schnelle Rückkehr zur Form verdankt Helios einer monatelangen Reha, gezieltem Aufbau, Trainingslagern und der Unterstützung durch Ernährungsberater. Die FSJ-Stelle bei ihrem Verein SV GO! Saar 05, die Zusammenarbeit mit der neuen Landestrainerin sowie eine leistungsstarke Trainingsgruppe trugen ebenfalls entscheidend zur Leistungssteigerung bei, erklärte Schanding.