Leichtathletik-Saarlandmeisterschaft Heindl knackt mit Heimvorteil Norm für Süddeutsche

Der einstige Jugend-Fußballer der SG Erbach entdeckte erst vor acht Monaten seine Liebe zur Leichtathletik. Seine bevorzugte Disziplin: die Mitteldistanz von 800 Metern. Und hier sieht er auch die beste Chance, sich die Norm für die deutschen Meisterschaften zu holen. Im September lag seine Bestzeit noch bei 2:13,7 Minuten. In Homburg steigerte er diese nun auf starke 2:08,25. Doch das junge Lauftalent schätzt: „Da geht noch mehr. Auch weil ich die Zeit von 2:06 für die DM schaffen will.“ Für die Mitte Juni anstehenden süddeutschen Meisterschaften der U18 in Baden-Württemberg reicht die am Sonntag erzielte Zeit aber immerhin schon mal. Am kommenden Wochenende erhofft sich der Schüler der Robin-Bosch-Gesamtschule zunächst in Dortmund bei einem weiteren Wettkampf eine neue Bestleistung.