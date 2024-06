Homburg/Lappentascherhof Kampf um die zwei Stadtkronen steht an

Los geht es mit den Kreisligateams und dem Bezirksligisten SV Genclerbirligi Homburg an diesem Freitagabend. Um 18 Uhr tritt der SV Bruchhof/Sanddorf gegen den Gastgeber an. Für 19.10 Uhr ist in der Gruppe eins die SG TuS Wörschweiler/Union Homburg gegen den SV Bruchhof/Sanddorf gefragt. Um 19.50 Uhr wird Lappentascherhof gegen Wörschweiler/Homburg antreten. Der Sieger der Gruppe eins wird gegen den Sieger der Gruppe zwei im Finale der unterklassigen Teams am Sonntag ab 15 Uhr über volle 90 Minuten antreten. In der Gruppe zwei wird in der Partie ab 18.35 Uhr zwischen Genclerbirligi Homburg und dem SV Beeden der zweite Endspiel-Teilnehmer ermittelt.