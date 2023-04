Fußball-Regionalliga Gelingt der erste „Heim-Dreier“ im neuen Jahr?

Die Heimbilanz der Homburger ist in dieser Saison aber grundsätzlich wenig erbaulich. In 13 Partien gelangen nur sechs Siege. „Das ist natürlich zu wenig, wenn man ganz oben mitspielen will“, zeigt sich Homburgs Verteidiger Tim Stegerer kritisch. „Wir bekommen es einfach nicht hin, konstante Auftritte hinzulegen. Von einem Spieltag zum nächsten. Aber auch in den Partien selbst nicht“, meint der 34-Jährige. Und wenn sein Team dann doch mal sein Potenzial ausschöpfe, dann sei es meist gegen die Top-Teams der Tabelle. Gegen die vermeintlich Kleinen lasse der FCH dagegen in schöner Regelmäßigkeit Punkte liegen. So auch am Dienstag beim FC Astoria Walldorf (1:1).