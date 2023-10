Homburg Ein Neuzugang vor dem Pflichtsieg

Die Vorzeichen für die Partie der Fußball-Regionalliga Südwest am Freitagabend im Koblenzer Stadion Oberwerth zwischen dem TuS Koblenz und dem FC Homburg sind klar: Der Tabellenachte aus Homburg ist beim Schlusslicht klarer Favorit. Während der FCH vier der vergangenen fünf Regionalligaspiele gewonnen hat, liegt Aufsteiger TuS Koblenz mit nur drei Punkten aus zwölf Spielen, also nur mit einem Sieg und bereits elf Niederlagen, abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Doch das spielt für den FCH keine Rolle. „Ich schaue nicht auf den Tabellenplatz von Koblenz und auf die bisherigen Ergebnisse des TuS, sondern nur auf uns. Wir müssen in Koblenz am Freitag so weiter spielen wie in den vergangenen Wochen“, fordert FCH-Trainer Danny Schwarz. „In der Defensive sollte endlich wieder einmal die Null stehen und in der Offensive sollten die Torchancen effektiver genutzt werden“, sagt der Cheftrainer. Beim Heimspiel gegen Kickers Offenbach ließen die Homburger zu viele Möglichkeiten beim 2:1-Sieg gegen den OFC liegen. „Ich erwarte einen stark defensiv eingestellten TuS Koblenz. Für uns heißt es geduldig zu spielen, unsere Tormöglichkeiten gut und effektiv zu nutzen und zudem aufpassen, dass wir nicht von Koblenz irgendwann überrascht werden“, so Schwarz, der weiter auf einige Spieler, wie die Langzeitverletzten Mart Ristl (Leisten-OP), Tim Stegerer (Kreuzbandriss), Fanol Perdedaj (Kreuzbandriss) und nun auch wahrscheinlich länger auf Außenverteidiger Dennis Lippert verzichten muss. Der 27-Jährige hatte sich am Dienstag kurz vor Trainingsende am Knie verletzt. „Es sieht nicht gut aus. Wie schwer er am Knie verletzt ist, wird sich nach einer MRT-Untersuchung herausstellen“, sagt Schwarz. Das Verletzungspech hält beim FC Homburg weiter an, zumal auch Arman Ardestani weiter ausfällt (Sprunggelenk).