Handball-Oberliga Homburg auf historischem Rekordkurs

Das Hinspiel gewann Homburg in der Westpfalzhalle deutlich. Ohne ihre Führungsspieler Philipp Kockler und Niklas Bayer hatten die Löwen beim 20:31 keine Chance. Das Rückspiel könnte eine engere Kiste werden. Die Zweibrücker haben sich von ihrer Schwächephase im Winter erholt und gewannen ihre vergangenen zehn Partien in Serie. Der TVH war gar in seinen letzten 23 (!) Spielen siegreich. Überhaupt ging Homburg in dieser Saison nur einmal nicht als Sieger vom Feld. Am vierten Spieltag bei der HSG Nahe-Glan (27:27). Damit befindet sich der TVH auch auf Kurs Richtung eines Rekords. Bisher schaffte es noch kein Team in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar die komplette Saison ohne Niederlage zu beenden. Dass das auch so bleibt, dafür könnten die Zweibrücker am Samstag sorgen.