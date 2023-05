Fußball-Regionalliga Dirk Lottner wird kein FCH-Trainer

Nach dem Seitenwechsel wurde der FCH stärker, hatte aber doppeltes Pech: Zunächst drosch Fanol Perdedaj (48.) einen Freistoß an den Pfosten – den Nachschuss setzte Markus Mendler an die Latte. Einer der wenigen Bahlinger Angriffe nach der Pause nutzte Hassan Mourad zum 2:0 (50.). Lange schien es im Anschluss, als würden die Gäste alle drei Punkte aus dem Waldstadion entführen. Doch in der Schlussphase kam Homburg noch einmal auf: Gerezgiher traf in der 81. Minute zum Anschluss. Und in der Nachspielzeit glich Verteidiger Jose Matuwila zum 2:2 aus. In der 94. Minute hatte Matuwila sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß – doch es blieb beim Remis.