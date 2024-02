Saisonvorbereitung Homburg testet in Kirrberg gegen Frankfurt

Zum Testspiel am Samstag sagt der Trainer: „Die U23 von Eintracht Frankfurt ist ein richtig starker Gegner, der uns fordern wird.“ In der Punktrunde war der FCH im Hinspiel bei den Hessen mit 0:5 unter die Räder gekommen. Das Rückspiel im Waldstadion hatte Homburg mit 2:0 für sich entschieden. Dass die Generalprobe gegen die Eintracht auf Kunstrasen ausgetragen wird, kommt Homburg nicht ungelegen. Denn auch das erste Ligaspiel in Mainz findet auf diesem Geläuf statt. Deshalb wird der FCH auch nächste Woche auf dem künstlichen Grün in Kirrberg trainieren.