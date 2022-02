Fußball-Regionalliga : FCH verliert zwei Punkte – und Di Gregorio

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg ist im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres zu Hause nicht über ein 1:1 gegen Hessen Kassel hinausgekommen. Schlimmer als die zwei verlorenen Punkte ist für die Grün-Weißen aber die schwere Verletzung von Daniel Di Gregorio.

Beiden Mannschaften merkte man die holprige Vorbereitung auf den Pflichtspielauftakt im neuen Jahr deutlich an. Sowohl der FCH als auch der KSV hatten in den letzten Wochen mit Coronafällen und Verletzungen zu kämpfen. Die Zuschauer sahen ein mäßiges Spiel mit wenigen Höhepunkten. Die beste Torchance in der ersten Halbzeit hatte Kassel. KSV-Spieler Nils Stendera setzte sich gegen Di Gregorio durch, schoss aber am Tor vorbei (24. Minute). Kassel baute auf eine Fünfer-Abwehrkette und ließ Homburg im letzten Spieldrittel nicht viele Räume. Der FCH hatte mehr Ballbesitz, verzeichnete zunächst aber nur Halbchancen. Neuzugang Shako Onangolo traf in der ersten Minute das Außennetz. Dann dauerte es bis kurz vor der Pause, bis sich vor dem Tor von KSV-Torwart Maximilian Zunker wieder Aufregendes tat. FCH-Verteidiger Jonas Scholz köpfte in der Nachspielzeit über den Kasten. „Die schwere Verletzung von Daniel war ein Schock, den wir erst einmal verdauen mussten. Kassel hat es aber in der Defensive auch gut gemacht. Wir mussten in der Pause einige Dinge ansprechen“, berichtete Homburgs Trainer Timo Wenzel.