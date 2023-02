Fußball-Saarlandliga : Der FC Homburg II greift nach der Tabellenführung

Auch dank der Tore von Nyger Hunter steht der der FC Homburg II in der Saarlandliga aktuell auf Platz zwei – dicht hinter den Sportfreunden aus Köllerbach. Foto: Mohr/SaarSport News

Homburg In der Fußball-Saarlandliga empfangen die Homburger am Sonntag den Spitzenreiter aus Köllerbach. Ballweiler und Bliesmengen spielen beide auswärts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott und Markus Hagen

Für die Saarlandliga-Fußballer des FC Homburg II beginnt die Rückrunde am Sonntag mit einem Knall. Die zweitplatzierten Homburger empfangen um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz vor dem Waldstadion die Sportfreunde Köllerbach, die einen Punkt vor dem FCH II an der Spitze stehen, zum Topspiel.

„Köllerbach ist der Favorit“, meint FCH-Trainer Rizgar Daoud, der vor wenigen Tagen seinen Vertrag bis 2025 verlängert hat. Der Aufstieg hat laut Trainer trotz der vielversprechenden Ausgangslage keine Priorität. „Unser erstes Ziel ist es, unsere jungen Spieler in allen Bereichen zu verbessern. Wenn es tatsächlich mit dem Aufstieg klappen sollte, wäre das aber natürlich eine klasse Angelegenheit. Wir stehen aber keinesfalls unter Druck, unbedingt Meister werden zu müssen.“

In einer anderen Situation befänden sich da die Köllerbacher, meint Daoud: „Die wollen hoch und stehen deshalb am Sonntag viel mehr unter Druck.“ Sein Team könne dagegen befreit aufspielen, so der Cheftrainer. Bei Köllerbach hebt Daoud vor allem die Stärke in der Offensive hervor. Mit Jan Issa und dem in der Winterpause vom Oberligisten FC Hertha Wiesbach verpflichteten Djibril Diallo sei Köllerbach im Sturm sehr gut aufgestellt.

Personell kann Daoud im Spitzenspiel fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Mina Ibrahim, dessen Rücken weiter zwickt, und Besnik Zeka, der sich nach einem Kreuzbandriss noch im Aufbautraining befindet, fehlen. „Wir würden uns freuen“, sagt Daoud, „wenn wir Sonntag bei diesem Spitzenspiel auch von vielen Zuschauern unterstützt werden.“

Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen hat die Vorbereitung mit klaren Testspielsiegen gegen den Landesligisten FC Kleinblittersdorf und den Verbandsligisten SG Großrosseln/St. Nikolaus beendet. Zum Rückrunden-Start tritt der SVB am Samstag, 25. Februar, um 16 Uhr beim FV Schwalbach an. Auswärts konnte der Tabellensiebte aus dem Mandelbachtal in Schwalbach seit seinem Aufstieg in die Saarlandliga noch nie punkten. 0:2 und 1:3 verloren die „Menger“ die beiden Begegnungen. In der Hinrunde gewann der SVB sein Heimspiel gegen den kommenden Gegner dafür mit 3:0.

Spielausschuss-Vorsitzender Mark Braun spricht von einer „hohen Hürde“, die Bliesmengen beim Tabellen-14. Schwalbach überspringen müsse. Nico Valentini (Bänderriss) fällt genauso aus wie Torwart Marco Curcio und Tobias Isengard aus. Fraglich ist zudem der Einsatz von Marvin Schneider.

In der Winterpause verpflichtete der SVB mit Tobias Knapp vom TuS Ormesheim einen Schlussmann. Trainer Patrick Vitt wird entscheiden, ob Knapp oder der genesene Ludovic Fossati am Samstag zwischen den Pfosten stehen wird.

Unterdessen hat in Bliesmengen die Digitalisierung Einzug gehalten. Am Kunstrasenplatz wurde ein durch künstliche Intelligenz gestütztes Kamerasystem installiert. Jetzt werden alle Spiele des SVB autonom aufgezeichnet und per Livestream übertragen. Zudem kann das Trainerteam das neue Werkzeug zur Spiel- und Trainingsanalyse nutzen.

Bei der DJK Ballweiler-Wecklingen dreht sich in der Rückrunde alles um den Klassenerhalt. Trainer Florian Bohr hat die Devise ausgegeben, so schnell wie möglich die Marke von 40 Punkten zu erreichen. Der Rückstand der DJK auf die Tabellenspitze beträgt zwar nur sechs Punkte. Da es in dieser Saison aber bis zu fünf Absteiger geben könnte, beträgt auch der Vorsprung auf einen potenziellen Abstiegsplatz nur fünf Zähler

Am Sonntag, 26. Februar, 14.30 Uhr, reist Ballweiler-Wecklingen zum Tabellenvorletzten FV Siersburg und will dort die nächsten Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Das Hinspiel war eine ganz klare Angelegenheit. Die DJK gewann mit 5:1.

Trotzdem dämpft Bohr im Vorfeld der Partie die Erwartungen: „Ich traue dem Gegner viel zu, zumal sie um den Klassenerhalt kämpfen.“

Die Generalprobe vor dem Restrundenauftakt verlor Ballweiler gegen Oberligist FC Hertha Wiesbach zu Hause mit 1:5. Nicht nur deshalb spricht der 33-jährige Bohr, der seinen Vertrag schon für die kommende Saison verlängert hat, von einer durchwachsenen Vorbereitung: „Berufs-, verletzungs- und krankheitsbedingt konnten Spieler oftmals nicht an Trainingseinheiten teilnehmen, sodass vor allem im spiel- und mannschaftstaktischen Bereich Defizite aufzuarbeiten sind.“

Genau wie Kapitän Edin Masinovic ist auch der Trainer zurzeit angeschlagen, beide wollen aber am Sonntag mit nach Siersburg fahren und der Mannschaft helfen. Fehlen werden jedoch Marvin Kempf und Daniel Rebmann, die an Fußverletzungen laborieren.